Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm İslam aleminin kandilini tebrik etti.

Mübarek gün ve gecelerin insanların manevi dünyasını zenginleştiren anlamlı günler olduğunu söyleyen Başkan Palancıoğlu mesajında şunları ifade etti; "Üç ayların içerisinde idrak edeceğimiz mübarek gecelerden birisi olan Miraç Kandili’ne erişmenin manevi haz ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) Allah’ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilir. Peygamber Efendimizin mucizelerle dolu yolculuğunun gerçekleştiği Miraç gecesi, İslam aleminde büyük bir öneme sahiptir. Bu güzel geceler, sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberliğin yaşandığı, manevi dünyamızın aydınlandığı özel günlerdendir. Ramazan’a daha da arınmış şekilde ulaşmamıza vesile olarak görebileceğimiz Miraç Kandili’nin; birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi de pekiştirmesini Rabbimden diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Miraç Kandili’nin bütün dünyada barışa, huzura ve kardeşliğe vesile olmasını temenni ediyor, milletimizin ve tüm İslam âleminin kandilini kutluyorum."