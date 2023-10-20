Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, MELMEK kurslarını ziyaret ederek kursiyerlerin taleplerini dinledi, Selçuklu Sosyal Tesisi Akıl Küpü Kütüphanesi’ndeki öğrencilerle sohbet etti.

Kurslardaki eğitim faaliyetlerine gösterilen yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Başkan Palancıoğlu, “MELMEK kurslarımıza ilgi oldukça güzel. Bu kurslar belediyemizin büyük sosyal projelerinden biri. Melikgazi’de vatandaşlarımızın el becerilerini, kişisel gelişimleri destekleyen kurslarımız, eğitim ve iş hayatlarına da katkı sunuyor. MELMEK kursları ile birçok vatandaş meslek edinme ve becerilerini geliştirebilme imkânı buluyor. Kursiyerler tesislerimizde hem sosyalleşiyor, hem kendilerine bir şey katıyor. Vatandaşlarımız bu hizmetlerimizden son derece mutlular. Biz bunları daha da geliştirmek için belediye olarak her türlü gayreti gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz. Açtığımız her kurs kendi alanında gerçek fayda sağlayacağını düşündüğümüz kurslar. Ayrıca öğrencilerimizin sıcak ve güvenli ortamda ders çalışmasına imkân sağlayan Akıl Küpü Kütüphanelerimiz de ilçemizde hızla artıyor. 4 yılda birçok mahallede 15’e yakın kütüphane yaptık. Selçuklu Sosyal Tesisini de ziyaret ederek öğrencilerimizle sohbet ettik, başarılar diledik. Gençler bizim geleceğimiz. Bizler de onlara layık olma yolunda gayret göstermeye çalışıyoruz. Kurslarımıza katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, devam eden kursiyerlerimize başarılar diliyorum" dedi.