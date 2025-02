Kütüphaneciliğe farklı bir bakış açısı getiren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçeye kazandırdığı yeni nesil, modern ve çok sevilen Akıl Küpü Kütüphanelerinin sayısını artırmaya devam ediyor.

Gençlerin ihtiyaçları doğrultusunda yeni projeler geliştiren Melikgazi Belediyesi, Aydınlıkevler Mahallesi’ne yeni bir Akıl Küpü Kütüphanesi daha yapacak. Öğrencilerin kariyer yaşamlarına eğitim projeleri ile destek olduklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu, "Gençlerimiz, ders çalışmak, kitap okumak, dolu dolu vakit geçirmek için kütüphanelere büyük değer veriyor. Melikgazi Belediyesi olarak kütüphanelerimizden öğrencilerimizin en güzel şekilde faydalanmaları için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. İlçemizde 15 adet Akıl Küpü Kütüphanemiz var. Yeni kütüphane projelerimizle bu sayımız giderek de artıyor. Eğitim, kültür ve sanat kısacası çocuklarımızın geleceğine yön veren her türlü proje bizim için çok kıymetli. Bu kapsamda da bugüne kadar pek çok yatırımı ilçemize kazandırdık. Önemli fırsatlar sunan kütüphanelerimiz çok sevildi ve yoğun ilgi görüyor. Bu gayretimizi her geçen yıl bir üst seviyeye taşıyoruz. Bu kapsamda Aydınlıkevler Mahallemize yeni bir kütüphane daha kazandırıyoruz. 2 katlı olarak tasarladığımız kütüphanemizde zemin katta kafeterya ve grup çalışma odaları, üst katta açık çalışma alanları bulunacak. Gençlerimizin her zaman yanındayız ve destekçisiyiz. Onların eğitimlerini en iyi şekilde sürdürebilmeleri ve kendilerini en iyi şekilde geliştirebilmeleri için yapmış olduğumuz okullar, kütüphaneler, sosyal ortamlar, teknoloji atölyelerimizle onların yanlarında olacağız. Kütüphaneleri ile anılan bir ilçe olmak için çalışmaya devam edeceğiz. Yeni kütüphanemizin şimdiden hayırlı olmasını dilerim" dedi.