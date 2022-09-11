Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi tarafından düzenlenen Meslek Edindirme Kursları’nın (MEL-MEK) 2022-2023 eğitim yılı ilk dönem kayıtlarının başladığını söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi tarafından düzenlenen Meslek Edindirme Kursları’nın (MEL-MEK) 2022-2023 eğitim yılı ilk dönem kayıtlarının başladığını söyledi.

Kısa adı MEL-MEK olan Meslek Edindirme kursların ilk döneminde 20 tesiste, 27 alan ve 116 branşta kurs verileceğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Birçok mahallede bulunan sosyal tesislerimizde farklı branşlarda açtığımız kurslarda verilen eğitimlere vatandaşlarımızın ilgisi her geçen gün artıyor. Farklı kurslarla vatandaşlara beceri ve meslek sahibi yaptığımız gibi özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimine katkı ve sosyalleşme imkanı sağlıyoruz. Ücretsiz olarak verdiğimiz kurslarımıza katılan vatandaşlarımız hem el becerilerini geliştiriyor, hem de kurslar sayesinde yeni dostluklar kuruyorlar. Boş zamanlarını değerlendirmelerinin yanında özellikle kadın kursiyerlerimiz edindikleri beceriler ile aile bütçelerine katkı sağlama imkânı yakalıyorlar. Hem de MEB onaylı kurs sertifikası alıyorlar” dedi

Kurslar ile ilgili ayrıntılı bilgileri www.melikgazi.bel.tr adresinden öğrenilebileceğini ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, ayrıca 252 1665-67-68 nolu numaradan da bilgi alınabileceğini sözlerine ekledi.