Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Mimarsinan Mahallesi’nde kurulan kurban satış alanını gezerek, 2 büyükbaş kurbanlık için pazarlık yaptı.

Başkan Dr. Palancıoğlu, kurbanlık satışı yapan mal sahipleri ile sohbet edip, satışlar hakkında bilgiler aldı. Vatandaşların kurban ibadetini sağlıklı koşullarda yerine getirebilmeleri amacıyla gerekli hazırlıkları yaptıklarını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Profesyonel bir şekilde hemşehrilerimizin daha huzurlu ve daha hijyenik bir ortamda kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Burada hem kurban satışı hem de kurban kesim yeri var. Melikgazi Belediyemizin, son iki yıldır kullandığı 100.000 metrekarelik kurban satış ve kesim alanında esnafımızı ziyaret ederek kolaylıklar diledik. Burada büyükbaş kesim ünitelerinin olduğu iki tane ünitemiz var. Burada şu anda büyükbaş ile ilgili rezervasyonlar alınmaya devam ediyor. Geçen sene 300’e yakın büyükbaş kurbanlık sorunsuz bir şekilde elhamdülillah burada kesildi. Bu pazardan büyükbaş veya küçükbaş hayvanları aldığınızda büyükbaşların kesimini burada profesyonel kasaplar yapıyor. Çok nezih güzel bir alan oldu burası. Vatandaşlarımız da hesabımızda çok memnun. Belediye olarak kurbanlık için poşetlerimizi de dağıtıyoruz Dolayısıyla tertemiz hijyenik güzel bir alan. Bugün pazardan belediyemiz adına iki tane büyükbaş kurban aldık. Yarın sabah kesimini yapacağız. Kurbanımızı inşallah sağlık ve huzur içinde idrak ederiz. Melikgazi’de geçtiğimiz sene rahat bir Kurban Bayramı geçirdik. İnşallah bu sene de kazasız belasız huzur içinde bir bayram geçiririz. Tüm hemşehrilerime iyi bayramlar diliyorum” dedi.