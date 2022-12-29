Çarşı bölgesinin Kayseri ticaretinin kalbi olduğunu söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kapalı Çarşı esnafını ziyaret ederek, bölgede yapılan çalışmalar hakkında esnafa bilgiler verdi.

Çarşı bölgesinin Kayseri ticaretinin kalbi olduğunu söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kapalı Çarşı esnafını ziyaret ederek, bölgede yapılan çalışmalar hakkında esnafa bilgiler verdi.

Cami Kebir bölgesinde hummalı bir çalışmanın devam ettiğini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu; “Kapalı Çarşı Dernek Başkanımızla esnafımızı ziyaret ettik. Gön Hanı restorasyon çalışmamızı başlatmıştık. Bu çerçevede Kazancılar Çarşısı’ndaki çalışmalarımız bitti. Yeni yüzüyle Kazancılar Kayseri’mize çok yakıştı. İnşallah kapalı çarşıda Gön Hanla birlikte yeni bir çalışmayı başlatmış olduk. Esnafımızı biraz mağdur ediyoruz ama bu çalışmalar bittiğinde zannediyorum Kapalı Çarşı çok güzel olacak. Kent hayatını daha konforlu hala getirmek için çalışmalarımız sürüyor. Esnafımızı seviyoruz. Eski günlerini aratmaması için bizde elimizden geleni yapacağız. Gön Hanla birlikte çok daha farklı bir formata girecek. Esnafımıza da Cenap-ı Allah bereketli hayırlı, helal kazanç versin. Esnaf arkadaşlarımıza gösterdikleri müsemmadan dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah Gön Han bittiğinde Kapalı Çarşı’yı biraz daha farklı formata getirecek yeni çalışmalar başlayacak. Bu çerçevede de şehir merkezi ve çarşı daha güzel bir hale gelecek. Esnafın yüzü daha da gülecek inşallah. Yaptığımız çalışmalar hayırlı olsun” dedi.