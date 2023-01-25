Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Regaip Kandili’nin tüm İslam âlemine sağlık, birlik, sevgi, barış ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulunan Başkan Dr. Palancıoğlu, mesajında şunları ifade etti:

"Kandil günleri, şüphesiz Allah’la olan bağımızı yeniden gözden geçirmemiz, onun şefaat ve merhametinden istemek için önemli birer fırsattır. Bu gece hoşgörü ortamının gelişmesine, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, ahlaki yönlerimizin yeniden ön plana çıkmasına gayret göstermeli, başta şehrimiz ile ülkemiz olmak üzere tüm dünyada kardeşlik ve huzurun hâkim olması için dua etmeliyiz. Rabbimizin bizlere sunduğu bereket ve rahmet dolu üç aylara ulaşarak, on bir ayın sultanı Ramazan’ın gölgesini üzerimizde hissetmiş bulunuyoruz. Tüm İslam alemi bu mübarek gün ve gecelerin feyiz ve bereketinden istifade etmelidir. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm hemşehrilerimizin ve İslam âleminin nice hayırlı ve kutlu gecelere, huzur, barış ve sağlık içerisinde kavuşturmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyor, Regaip Kandili’nin ülkemiz, milletimiz ve hemşehrilerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."