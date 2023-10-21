Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; İldem’de Cumhuriyet Mahallesi ve Gesi Fatih Mahallesinde yapılması planlanan ve çalışması devam eden yatırımları inceleyerek mahalleye çok yakında birçok hizmet kazandıracaklarını söyledi.

Mahallede yapılan ve yapılması planlanan projeleri İldem Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Emine Kurhan ile birlikte inceleyen Başkan Palancıoğlu; “Melikgazi Belediyesi olarak Melikgazi’nin birçok bölgesinde okullar, camiler sağlık ocakları, sosyal tesisler, Akıl Küpü Kütüphaneleri yapmak için sürekli gece gündüz çalışıyoruz. İldem’de bugün iki mahallemizi ziyaret ederek yapacağımız çalışmalarımızı inceledik. Cumhuriyet Mahallemizde kaba inşaatı biten camimizi de inceledik son durumu hakkında bilgi aldık. Mahalleleri için taleplerini dinleyip sohbet ettiğimiz esnaf kardeşlerimizle bir araya geldik. İldem Bölgemize yaptığımız sosyal tesis, yollar ve yeni parklar gibi birçok hizmetin yanı sıra yeni yatırımlarla da bölgeyi geliştirmeye devam ediyoruz. Her mahallemiz bizim için kıymetli. Tüm ekiplerimizle sahadayız. İlçemize değer katacak olan çalışmalarımızı vatandaşlarımızın kullanımına en kısa sürede sunmak için gayretle çalışıyoruz. Bu yolda muhtarlarımız bizim en iyi çalışma arkadaşlarımızdan ve onlardan gelen talepler ve değerlendirmelerle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün bir de Gesi Fatih Mahallemizde yapımı devam eden Kemal-Hülya Elmacıoğlu Cami’mizi inceledik. Ardından yine burada yapacağımız Akıl Küpü Kütüphanesi ve İkinci Bahar Evimiz için de inceleme yaptık. Tesisimizde gençlerimiz sıcak, güvenli bir ortamda ders çalışırken ikinci bahar evimizde de yaşlılarımız keyifli zaman geçirecek ve sosyalleşecekler. İldem’de ihtiyaç olan hizmetleri bir bir gideriyoruz. Yaptığımız tüm çalışmalarımızın hemşehrilerimize hayırlı olmasını dilerim” dedi.