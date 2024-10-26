Kayseri’de Türk havacılık tarihinin başladığı noktada “Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi’nin temellerini atan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, tefrişat çalışmalarının başladığı liseyi yerinde inceledi.

TUSAŞ’ta meydana gelen menfur terör saldırısının, ülkemizin havacılık ve uzay sanayisinde katetmiş olduğu merhaleye karşı yapılmış olduğunu belirterek şiddetle kınayan Başkan Palancıoğlu, Kayseri’de havacılık ve uzay sanayisini geliştirecek gençlerin yetişmesi ile daha da güçleneceklerini belirterek şunları ifade etti:

“TUSAŞ‘ta olan menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Cenab-ı Allah bir daha göstermesin. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemizin ve savunma sanayisinin gelmiş olduğu bu güzel duruma yan gözle bakanlar, bu durumu sorun haline getirenler, yurt dışındaki güçler maalesef Türkiye’nin gelişmesini istemiyorlar. Bu nedenle de aslında sadece TUSAŞ‘a değil; Türkiye’nin gelişmesine, kalkınmasına, savunma sanayisine yapılmış bir saldırı. Biz de Kayseri’de Türk havacılık tarihinin başladığı, yazılmış olduğu bu noktada güzel bir yatırım yapıyoruz. Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi’nin temelini attık ve şu anda inşaatı tamamlandı. Tam 11 tane atölyesi ve hangarı ile birlikte Kayseri’nin hem eğitim sistemine hem Türkiye’ye hem de sanayiye katkı sağlayacak çok önemli bir yatırım. TUSAŞ’a yapılan saldırının ne kadar önemli bir yatırıma saldırı olduğunu, özellikle havacılık ve uzay alanında ülkemizin bundan sonra katedeceği merhaleye büyük bir saldırı olduğunu görüyoruz. Biz de burada yaptığımız bu yatırımın hayırla, güzel bir şekilde tamamlanmasını ve buradan ülkenin geleceğine nitelikli işler yapacak, havacılık ve uzay sanayisini geliştirecek gençlerin yetişmesini Cenab-ı Allah’tan temenni ediyoruz. Tekrar geçmiş olsun, diyorum. Yeni lisemiz hayırlı olsun inşallah.”