Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ’Mahalle Buluşmaları’ çerçevesinde Gürpınar Mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ’Mahalle Buluşmaları’ çerçevesinde Gürpınar Mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Bu yıl ‘Mahalle Buluşması’ etkinliğinin 8.’si olan Gürpınar Mahalle Bulaşması ile de bu hizmetin kuşaklar arası bir iletişim ve tanıtma adına ne kadar anlamlı olduğunu kanıtladığını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Mahalle Buluşmaları programı çerçevesinde mahalleliler ailesi, komşusu ve akrabası ile araya gelerek hem eğleniyor hem de hasret gideriyor. Daha da önemlisi barış, birlik, beraberlik ve kardeşlik pekişiyor. Mahalle buluşmalarımız çerçevesinde Gürpınar Mahallesi’nde sabahın erken saatlerinde başlayan hazırlıklar yaz akşamlarının tadını çıkartmaları için her türlü hizmeti verildi. Herkes için farklı etkinlikler gerçekleştirildi. Dede, oğul ve torun hepsi bu etkinlikte beraberdi. 14 mahallede planlanan bu etkinler zincirinin 8.’si düzenlendi. Gürpınar yazın bu güzel akşamında geçmişlerindeki birliktelik ve beraberliği gelecek kuşaklara aktarmanın mutluluğunu yaşadılar" dedi.

Çocuklara, gençlere ve ailelere çeşitli animasyon, gösteri ve ikramlarda bulunulduğunu ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, gerçekleştirilen her mahalle buluşması etkinliğinde dostluk, barış ve tekrar bir araya gelme sözü ile etkinliğin sona erdiğini sözlerine ekledi.