Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 25-27 Ekim tarihleri arasında Fransa’nın Strazburg şehrinde gerçekleşen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin 43’üncü oturumuna katıldı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 25-27 Ekim tarihleri arasında Fransa’nın Strazburg şehrinde gerçekleşen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin 43’üncü oturumuna katıldı.

Avrupa Birliği, Yerel ve Bölgesel Yönetimler Komisyonu üyesi olarak Türkiye’yi hem temsil ettiğini hem de ülke çıkarlarını anlatarak savunacağını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Fransa’nın Strazburg şehrinde gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler 43. Genel Kuruluna ülkemizi temsilen katılıyorum. Burada ülkemizin çıkarlarını konuşacağız ve ülkemizin konularına destek vereceğiz. AB Konseyinde 2014’ten bugüne Türkiye Ulusal Heyetinde ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyoruz. T.C. Strazburg Daimi Temsilcisi Büyükelçimiz Kaan Esener’in Türkiye Ulusal Heyetine verdiği resepsiyona katıldım. Ayrıca, Türkiye Belediyeler Birliğinin koordinasyon toplantısına katılım sağladım. Ülkemizi Avrupa Konseyinde en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler 43. Genel Kurulunun bu oturumunda beş yıllık bir süre için Kongre genel sekreteri seçimi yapıldı. Üyeler ayrıca bölgesel kimlikler, nefret söylemi ve yalan haberlerin yerel ve bölgesel seçilmiş temsilcilerin çalışma koşulları üzerindeki etkisi, insan hakları temelli bir yönetişim yaklaşımı için akıllı şehirler ve bölgeler ile ilgili raporları tartışacak. Ayrıca Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş bu genel kurulun ana gündem maddesi. Tüm oturumlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. 24 Ekim Pazartesi günü başlayan 43. Genel Kurul 27 Ekim Perşembe günü tamamlanacak” dedi.