Melikgazi Belediyesi Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy ile birlikte engelli vatandaşlar ile kahvaltı programında bir araya geldi.

Engelli vatandaşlarla kahvaltıda buluşan Başkan Dr. Palancıoğlu, "Bugün tüm engelli kardeşlerimiz ile bir araya geldik, taleplerini dinledik. Engellerine rağmen tüm engelli kardeşlerimizin yüzünün gülmesi, mutlu olması ne güzel. Önemli olan gönüllerin engelli olmaması. Tüm engelli kardeşlerimizin ihtiyaçlarını elimizden geldiğince gidermeye çalışıyoruz. Farkındayız ve biz engellilerin yanındayız, sadece bir gün değil, her gün onların rahatça yaşayabilmeleri için gerekenleri yapmak üzere çalışıyoruz. Birlikte olacağız, yan yana olacağız ve bu süreci kardeşçe, dostça birbirimizi çok iyi anlayarak, birbirimize destek olarak yaşayacağımızı umut ediyorum. Programımıza katılımları için tüm engelli kardeşlerime teşekkür ederim." dedi.

Kayseri AK Parti Milletvekili Bayar Özsoy ise, "Büyükşehir Belediyelerimiz ve diğer tüm belediyelerimiz engelli kardeşlerimiz için çok büyük işler yapıyorlar. Sizlerden gelen talepler istikametinde bizde inşallah üzerimize ne düşerse yapacağız. İnşallah sizlerin Ankara’daki gözünüz, kulağınız, sesiniz olacağız. Programımıza katıldığınız için tüm arkadaşlara çok teşekkür ederim" dedi.