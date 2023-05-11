Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, belediyeden emekli olan işçi, memur ve aileleriyle bir araya gelerek uzun yıl verdikleri emek ve özverili çalışmalarından dolayı emekli personeline teşekkür etti.

“Emeklilik hayatınızda ailelerinizle birlikte sağlıklı mutlu ve huzurlu bir ömür dilerim" diyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Bugün belediyemizde çalışarak emekliliğe ayrılan kıymetli mesai arkadaşlarımızla bir araya geldik. İlçemize birlikte en güzel bir şekilde hep beraber hizmet ettik. Birlikte emek verdik, acı tatlı günlerimiz oldu. Belediyeler gece gündüz demeden hizmet veren kurumlar çünkü. Büyük emek ve özveriyle ilçemize ve belediyemize katkılarından dolayı teşekkür ediyor, emekliliklerinin kendilerine ve ailelerine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Hak edene hak ettiğinin ve alın terinin soğumadan verilmesinden hareketle, geldiğimiz günden itibaren mesai arkadaşlarımızın haklarını gözettik. Melikgazi Belediyesi olarak uzun süredir maaşlarını, ikramiyelerini, sizler gibi emekli olanların emekli ikramiyeleri zamanında ve hızlı bir şekilde ödemeye dikkat ediyoruz. Belediyede yeni başlayan arkadaşlarımızın rehberi, siz emekli olan arkadaşlarımızdır. Onlarda sizler gibi özverili ve gayretli çalışır ise ilçemizin çok daha iyi yerlere geleceğine inancım tamdır. Uzun yıllar Melikgazi’mize hizmet etmiş sizlere bir arada olmaktan memnuniyet duydum. Melikgazi’ye yapmış olduğunuz hizmetler için ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız adına hepinize tekrardan şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Emekli personel ise, Başkan Dr. Palancıoğlu’na kendilerini hatırladığı ve gördükleri değer karşısında teşekkür ettiler.