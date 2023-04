Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Birleşik Kafkasya Derneği ile verdiği iftar yemeğinde depremzede vatandaşlarla bir araya geldi.

Her sene geleneksel olarak Birleşik Kafkasya Derneği ile iftar yemeğinde bir araya geldiklerini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Toplumsal barışa ve birlikteliğe ayrıca önem veriyoruz. Birlik ve beraberlik içinde olmak toplumsal dayanışmayı gerçekleştirir. Bizleri muhabbetle kucaklayan, iftar sofralarını bizimle paylaşan kıymetli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Yüzyılın felaketi deprem hepimizde derin acılar bıraktı. Bizzat deprem bölgelerinde çalışarak depremzede şehirlerimizin yanına olmaya çalıştık. Elimizden gelen her türlü desteği sağladık. Depremler bize bir kez daha gösterdi ki, arama kurtarma çalışmaları çok önemli. Bizde bu kapsamda Melikgazi Belediyesi olarak arama kurtarma ile ilgili eğitimler zinciri düzenleyeceğiz. Hem belediye personelimiz hem de katılmak isteyen gönüllülerden bir ekip kuracağız. Önemli olan toplumun hazırlıklı olması. Her zaman depremzede kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Rabbim birlik ve beraberlik içerisinde bir sonraki Ramazan’a da sağlıkla, huzurla ulaştırsın. Rabb’im, birliğimizi daim, tuttuğumuz oruçları kabul eylesin” dedi.

Birleşik Kafkasya Derneği Başkanı Cemil Görücü ise, “Değerli Başkanıma katılımları için çok teşekkür ediyorum. Bizleri hiçbir zaman yalnız bıraktı. Başkanım yaptığı işlerle çok hayır duası alıyor. Başkanımız deprem bölgelerine ilk günden beri destek oldu. Canla başla gece gündüz yaraları sarmak için çalıştı. Allah razı olsun” diye konuştu.