Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, belediye meclis üyeleri ve aileleriyle iftar programında bir araya geldi.

Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan’da bu tür organizasyonların birlik ve beraberliği artırdığını bununda hizmet olarak Melikgazi’ye yansıdığını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak uyum, birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam ediyoruz. Meclis üyelerimiz ve aileleriyle iftar sofrasında buluştuk. İftarlar insanların bir araya gelmesi ve kaynaşmasına vesile oluyor. Ramazanın mutluluğu birlik olunca çoğalıyor. Melikgazi Belediyesi olarak başarılı ve referans işlere imza atıyorsak bunda birlik olmamızın çok büyük bir katkısı var. İftar yemeğine katılan tüm meclis üyesi arkadaşlarıma ve kıymetli ailelerine teşekkür ediyorum. Hayata geçirdiğimiz projelerimizde meclis üyelerimizden, birim müdürlerine, personelimize kadar herkesin büyük emeği var. Hep birlikte proje ve fikirler üreterek Melikgazi’mize beraber hizmet edeceğiz" dedi.