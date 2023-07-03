Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kurban Bayramı sonrası ilk mesai gününde belediye personeli ile bayramlaştı.

Mesai arkadaşlarının gayretleri ile beraber 4 yılda Melikgazi’de başarılı işler yaptıklarını belirten Başkan Dr. Palancıoğlu; "Bayram sonrası ilk mesai günümüzde İnecik, Yeniköy Park ve Bahçeler Şantiye’mizde, belediye hizmet binası ile ek hizmet binasında alın terleriyle emek veren kıymetli mesai arkadaşlarımızla bayramlaştık. Bayramlar, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en yoğun yaşandığı müstesna günler. Belediye çalışanlarımız Kurban Bayramında halka her zamankinden daha fazla fedakârca hizmet etti. Çok şükür hizmet aksamadan devam etti. Belediye vatandaşlar için varsa, belediye personeli de vatandaşlara hizmeti en iyi şekilde yerine getirmek için var. Bu gayreti de bayramda ekip ruhunun en güzel bir örneği ile gösterdik. Belediye olarak bizden hizmet bekleyen herkese ulaşmamız gerekiyor. Bu hizmetleri halka ulaştırmamıza aracı olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Melikgazi olarak biz büyük bir aileyiz. Çalışmalarımızda emeğini ve alın terini esirgemeyen tüm personelimizin bayramını kutluyorum. Rabbim sağlık ve birlik içinde nice bayramlara bizleri eriştirsin" dedi.