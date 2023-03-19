Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Vali Gökmen Çiçek ile Adıyaman’da Melikgazi Belediyesi’nin gece gündüz çalışarak kurduğu Melikgazi Mimarsinan Çarşı’da incelemelerde bulundu.

İncelemelerde açıklama yapan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu; "Adıyaman depremden en çok etkilenen iller arasında. Vali Gökmen Çiçek’in buraya gelmesiyle Elbistan’a yaptığımız çarşıdan buraya da yapmamızı istedi. Biz de Melikgazi olarak bu çerçevede Adıyaman’a yağmurlu havaya rağmen 5 gün gibi çok kısa bir sürede tamamlamış olduk. Depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarmak için birkaç gündür ekiplerimizin gece gündüz çalışarak yaptığı Melikgazi Mimarsinan Çarşı’da İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Valimiz Gökmen Çiçek ile incelemelerde bulunduk. Burada kurayla 234 esnafın çalışması kura ile uygun görüldü. Bunlardan 34 esnafımız buraya yerleşerek hizmet verecek. Çarşımızı çok nezih ve nitelikli bir şekilde hizmete sunacağız. Her tür meslek grubundan esnafımız burada geçici olarak hizmet edecek. İnşallah kısa sürede yüzleri gülecek. Burası şehrin merkezinde bir yer. Merkezde güzel bir ticaret alanını Melikgazi olarak Adıyaman’a kazandırmış olduk. Devlet, millet el ele bu felaketten çıkacak, yaraları hep birlikte saracağız. Bu çarşılarımızda bu çalışmaların çok güzel bir örneği. Buralar hayatın normalleşmesine çok önemli katkılar sağlayacak. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bugünleri hep birlikte aşacağız. Çarşımızın Adıyaman’a hayırlı olmasını dilerim" dedi.