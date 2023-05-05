Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Avrupa Birliği Yerel ve Bölgesel Yönetimler Toplantısında Türkiye’yi temsil etti. Online olarak gerçekleşen toplantıda 6 Şubat depremleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Geçtiğimiz hafta Fas’ta benzer bir toplantıya katılan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, online olarak gerçekleşen toplantıda Türkiye’nin Avrupa Birliği giriş sürecindeki çeşitli konuların konuşulduğunu, Avrupa Birliği Türkiye Çalışma Grubu temsilcilerinin de toplantıya katıldığını ve yaşanan son depremler hakkında Türkiye’yi temsilen söz aldığını belirterek, “6 Şubat 2023 tarihinde saat 04:17’de Türkiye’nin güney ve orta kesimindeki Pazarcık İlçesi yakınlarında 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremi, merkez üssü Elbistan olan saat 13.24’te 7.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem izledi. Bu iki deprem de Doğu Anadolu fay sistemi ile ilişkilidir. İki deprem de Suriye, Kıbrıs, Ürdün, Lübnan, Irak, Gürcistan, Ermenistan, Mısır ve İsrail’den hissedildi. Bunlar, Bölge’de şimdiye kadar kaydedilen en güçlü depremlerden biriydi. O zamandan beri 25 binden fazla artçı sarsıntı oldu. Bu depremlerde 50 binden fazla insan hayatını kaybetti ve 115 binden fazla insan yaralandı. Türk vatandaşlarının yanı sıra yaklaşık 7 bin AB vatandaşı ve Suriyeli hayatını kaybetti. Ön tahminlere göre, depremin Türkiye’deki tahribat maliyetinin 104 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor" dedi.

Mart 2023 itibarıyla Türk Hükümetinin 11 ilde toplam 319.000 konut ve köy evinin yapım sürecini başlattığını da hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, "Yılda toplam 650 bin konut ve köy evi yapılması planlanmaktadır. Ayrıca yeni binalar dört kattan yüksek olmayacak, daha sağlam zeminler üzerine ve daha yüksek standartlarda inşa edilecek. İnşa edilen geçici ticari ünitelerin yanı sıra yılda 14 bin 600 adet küçük ölçekli sanayi ve ticari ünitenin de inşa edilmesi planlanmaktadır" diye konuştu.

"Binaların dayanıklılığını sağlamak için en önemli kurumların yerel yönetimler olduğunu bu afette gördük" diyen Başkan Dr. Palancıoğlu şunları söyledi:

"Merkezi yönetimin koordinasyonunda yurdun dört bir yanından tüm belediyelerimiz gerekli tüm ekip ve ekipmanlarla birlikte afet bölgesine yönlendirilmiş ve hızlı acil müdahale sistemi kurulmuştur. İlk 15 gün arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra temizlik, bina yıkım ve hafriyat kaldırma, Mobil WC-Duş hizmetleri, depremzedelere ve diğer belediyelere gıda ve diğer gerekli malzemelerin ulaştırılması konularında bölgedeki belediyelere destek verildi. Kahramanmaraş, Adıyaman ve Elbistan belediyeleri ile kardeş şehir protokolü imzaladık. Bu deprem bölgelerine gerekli desteğin büyük bir kısmı belediyemiz tarafından verildi. Ayrıca hayatın normalleşmesi için Adıyaman ve Elbistan’da iki ayrı Çarşı kurulmuş, konteyner işyerleri teslim edilerek 55 esnafa destek olunmuştur. Ayrıca Kayseri’den 700 TIR’dan fazla yardım malzemesi deprem bölgelerine bağışlandı."

Birçok şehirde yıkıcı etkileri olan bu depremin olumsuz sonuçlarının aşılabilmesi için bütüncül bir yeniden yapılanma yeni istihdam imkanların oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapıldığını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Bölgede enkaz kaldırma çalışmaları hızla sürdürülürken, bir yandan da şehirlerin planlı imar çalışmaları yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin 11 ilinde olağanüstü hal ilan etti. Bu zor günlerde tüm dostlarımızın, Avrupa Birliği’nin, Birleşmiş Milletler’in ve diğer uluslararası kuruluşların dayanışmasına minnettarız. Afetlerden sonra alınacak dersler ve uygulanacak yeni yöntemler gelecek nesillere örnek olacaktır. Afet sonrası toparlanma sürecinde yerel yönetimlerimizin birlikte çalışması bizler için değerlidir” dedi.