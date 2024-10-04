Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Ağırnas Mimarsinan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Nedim Kalpaklıoğlu ile birlikte ziyaret ederek aspir yağının ihracat imkanlarını değerlendirdi.

Melikgazi Belediyesi tarafından tahsis edilen binada Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in himayelerinde kurulan kooperatifin ihracat imkanlarının değerlendirildiği ziyarete Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Nedim Kalpaklıoğlu, Melikgazi Ziraat Odası Başkanı Mahmut Çelebi, Ağırnas Mimarsinan Kadın Kooperatifi Başkanı Şerife Turhal ve üreticiler katıldı. Kurulduğu günden bu yana 40 ton malzemeden 10 ton aspir yağının üretilerek ciddi bir başarı elde edinildiğini belirten Başkan Palancıoğlu, "Ağırnas Mimarsinan Kadın Kooperatifi’ndeyiz. Sayın Valimiz Gökmen Çiçek’in destekleriyle, Melikgazi Belediyemizin destekleriyle burada kadın kooperatifi aspir yağı üretimine başladı ve şu anda büyük firmalarla anlaşma sağlandı. Büyük bir üretim söz konusu. Şu ana kadar 40 ton malzemeyi çekip 10 ton aspir yağı üretmişler maşallah. Melikgazi Belediyemizin bu kooperatife tahsis etmiş olduğu tesisi İzmir’de zeytinyağı sektöründe ihracat yapan Nedim Kalpaklıoğlu ile birlikte ziyaret ettik. Aspir yağının ihracatı ile ilgili araştırmalar yapıyoruz. İhracat gerçekleşirse çiftçimizin yeni bir alana kayması, karlı bir üretim yapması mümkün olacak. Üretici kadınlarımızı, kooperatifimizi tebrik ediyorum" dedi. İhracat imkanlarını değerlendirerek katkıda bulunmak istediklerini belirten Nedim Kalpaklıoğlu, "Çok güzel bir şeyle karşılaştık. Kadın kooperatifi olması ayrıca bir artı değer. herkese başarılar diliyorum. Biz de elimizden geldiği kadar bu güzel girişime bir nebze de olsa katkı sağlayabilirsek memnun oluruz. İhracat imkanlarını değerlendirerek Sayın Başkanımla da bu konuları paylaşacağız. Çok güzel bilgilendirildik. Teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum" dedi. Melikgazi Ziraat Odası Başkanı Mahmut Çelebi ise bölgede böyle bir kooperatifin olmasının artı bir değer kattığını belirterek, çiftçilerin ektikleri ürünlerin değerlendirilerek üretime, ekonomiye katkı vermelerinden dolayı gururlandıklarını belirtip Başkan Palancıoğlu’na destekleri için teşekkür etti.

Ağırnas Mimarsinan Kadın Kooperatifi Başkanı Şerife Turhal ise; "Valimiz ve başkanımızın büyük bir desteğiyle bu kooperatifi açtık. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Kadınlara çok önemli bir iş fırsatı oldu, kendilerine güvenmelerini sağladı. Bizim burada ilk hedefimiz Türkiye’ydi. Türkiye’ye ve Türk halkına aspir yağını tanıttık. Hedefimiz aspir yağını dünyaya tanıtmak. Sayın misafirimiz Nedim Bey’in de Başkanımızın da katkılarıyla inşallah bu hayalimizi de gerçekleştiririz. Herkesin adına çok teşekkür ediyorum" dedi.