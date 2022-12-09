50. Yıl Dedeman 4-6 yaş Kur’an Kursu’nun açılış törenine katılan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, çocuklara yapılacak her yatırımın aile hayatına ve geleceğe yapılan bir yatırım olduğunu söyledi.

50. Yıl Dedeman 4-6 yaş Kur’an Kursu’nun açılış törenine katılan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, çocuklara yapılacak her yatırımın aile hayatına ve geleceğe yapılan bir yatırım olduğunu söyledi.

Yeni okul alanına kavuşan Dedeman’da farklı farklı birimlerin eğitim-öğretime başladığını hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, “Bunların en yenisi daha önce olmayan Kuran Kursu’ydu. Güzel bir Kuran Kursumuzda İl ve İlçe Müftülüğümüzün gayretleriyle burada hayata geçiyor. Cenap-ı Allah burada eğitim alacak çocuklarımızı ülkemize hayırlı evlat olmaya nasip etsin. 4-6 yaş arası çocuklarımız en önemli yaş grubu. Çocuklarımızın hayatında dönüm noktası. Burada alacakları eğitim bundan sonraki hayatlarını etkileyecek. Dolasıyla vicdanlı, ahlaklı, edepli, İslam’ın kurallarına hâkim aile yaşantısı olacak olan bireyler inşallah buralardan çıkacak. Dolayısıyla fiziki ortam tabi ki önemli. Biz elimizden geleni yaptık ama bundan sonra buradaki hocalarımızın gayreti çok önemli. Kadınlar ve annelerimiz çocuklarımıza bakıyorlar, onları yetiştiriyorlar. Aile yapısı ne kadar sağlam olursa ülkemiz, İslam âlemi o kadar iyi bir noktaya gelir. Biz belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz, Müftülerimize teşekkür ediyoruz. Belediye olarak şuanda açılış ve temel atmaya yetişemiyoruz. Tam 16 tane cami yapıyoruz; bir kısmının açılışını yaptık. 8 tane Kuran Kursu yaptık. 16 okul, 16 cami, 8 sağlık Ocağı, 8 Kur’an kursu, 8 sosyal tesis, 150’ye yakın park yaptık hala da yapıyoruz. Cenap-ı Allah güç kuvvet verdikçe vatanımıza, milletimize, ilçemize, ilimize hizmet vereceğiz. İlçemizde Kaymakamımız Bülent Beyle tek bir ses olduk. Birlik ve beraberlik içinde çalışıyoruz. Cenap-ı Allah hepimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin diyorum. 50. Yıl Dedeman 4-6 yaş Kur’an Kursunun Kayseri’mize ve ilçemize hayırlı olmasını dilerim” dedi.