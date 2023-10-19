Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’e, 2. Çukurova Kadın Zirvesi ve Çukurova Kadın Başarı Ödüllerinde, ’Yılın en çok kadın yönetici istihdamı sağlayan belediye’ dalında ödülü verildi.

Göreve geldikten sonra 2019 yılında Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünü kuran ve kadınların üretime teşvik edilmesi, eğitim ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında fark oluşturan çalışmalara imza atan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, belediyenin yönetici kadrolarının çoğunluğunu da kadınlardan oluşturdu. Bir başkan yardımcısı ile birlikte Yenişehir Belediyesindeki 30 müdürlüğün 16’sının kadınlar tarafından yönetilmesi Başkan Özyiğit’e ödül getirdi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Çukurova Kadın Zirvesi ve Çukurova Kadın Başarı Ödüllerinde Başkan Abdullah Özyiğit’e, ’Yılın en çok kadın yönetici istihdamı sağlayan belediye’ ödülü verildi. Ödülü iş insanı Demir Sabancı’dan alan Başkan Özyiğit, “Daha güzel bir yaşam alanı inşa etmek için bizimle birlikte emek veren tüm kadın yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.