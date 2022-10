Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, üniversite öğrencileri için hizmete sundukları Mustafa Baysan Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu ve Yenişehir Belediyesi Misafirhanesi ile birlikte Yenişehirli öğrencilere nakdi eğitim desteğinde de bulunacaklarını söyledi.

Yenişehir Belediye Meclisinde üniversiteyi kazanan Yenişehirli lisans ve ön lisans öğrencilerine eğitim desteği verilmesi ile ilgili gündem maddesi oy birliğiyle kabul edilerek, komisyonlara havale edildi.

Mersin Yenişehir Belediye Meclisi Ekim Ayı 1.Birleşimi, Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit başkanlığında gerçekleştirildi. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde yapılan meclis toplantısı canlı olarak yayınlandı.

Toplantının açılışında konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, geçtiğimiz hafta Mezitli ilçesindeki polisevine yapılan terör saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer’e Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diledi. Saldırıyı lanetleyen Başkan Abdullah Özyiğit konuşmasının şu şekilde sürdürdü: “Orada bir terör saldırısı yapılıyor, bir gün sonra bir bakıyoruz ki, davet edilse koşarak gelecek, hemen icabet edecek Büyükşehir

Belediyemizin bir daire başkanı bilmem kaç yıl önce yaptığı bir davranıştan ötürü evi basılarak, baskınla gözaltına alınıyor. Ne yapıyoruz? Ne oluyor? Biz nerede yaşıyoruz? Neye hizmet ediyoruz? Şimdi bir tek telefonla istediği yere gidecek bir arkadaşımız. Bütün Mersin tanıyor kendisini. Kentte kayyumla da çalışmış, HDP’li belediyede de çalışmış, CHP’li belediyede de görev almış bir arkadaş. Bütün Mersin camiası yakından tanır. Varsa bir suçu ayrı bir şey. Ama at izini, it izini karıştırmaya gerek yok. Bir belediye başkanı olarak Böyle bir uygulamadan duyduğum rahatsızlığı sizlerle paylaşmak istiyorum”

Halkın birlik ve beraberliği için bir çaba içerisinde olduklarını ifade eden Başkan Özyiğit, “Hiç kimse koltuk hevesiyle ya da bir yeri yıpratma arzusuyla bu kente de yazık etmesin bu ülkeye de yazık etmesin. Herkes bir tane can taşıyor. Hiçbirimizin canının kıymeti yok. 2 çocuğu babasız bırakan kimse Allah onları kahretsin. Bizim canımız şehit Sedat Gezer’in canından değerli değil. Hepimiz bir tane can taşıyoruz. O canı teslim edeceğimiz güne kadar şerefli biçimde hayat sürmeyi de ilke edinmişiz. Bu ülkeye hizmet etmek, birlik, beraberlik, kardeşlik içinde yaşamak için de bir çabamız var. Bu doğrultudan da hiç sapmayacağız. Mersin halkı da bu konularda son derece bilinçlidir. Her kimse, kimlerse Mersin’den ellerini çeksinler. Mersin barış, kardeşlik ve huzur kentidir. Bu kentin imajını bozmaya da kimsenin hakkı yok” şeklinde konuştu.

Başkan Abdullah Özyiğit’in açılış konuşmasından sonra gündem maddeleri görüşüldü. Mecliste lisans ve ön lisans öğrencilerine eğitim desteği verilmesi ile ilgili gündem maddesi oy birliğiyle kabul edilerek, komisyonlara havale edildi. Eğitim konusunda Yenişehir Belediyesi olarak büyük bir çaba içerisinde olduklarını kaydeden Başkan Özyiğit, “163'ü kız 638 üniversiteli gencimize barınma imkanı sunduk. Şimdi de Yenişehirli genç kardeşlerimize eğitim desteği vereceğiz. Çok zor şartlarda eğitim hayatlarını sürdürdüklerini hepimiz biliyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversiteli öğrencilerimize destek vereceğiz” dedi.

Erken Çocukluk Gelişimi Proje hakkında da konuşan Başkan Özyiğit, “0-3 yaş erken çocukluk eğitimini başlattığımızda Prof. Dr. Ozana Ural hocamız ‘Ben kendi dönemini geçen yatırımlar yapan bir belediye başkanı ilk defa görüyorum’ demişti. Biz 20 sene sonraya yatırım yapalım, Toplumun, Yenişehir’in, Mersin’in neye ihtiyacı varsa onu yapalım istedik. Bir insanın doğumundan ölümüne kadar olan süre boyunca sorunları çözmekle mükellefi.

177 belediyeden oluşan Marmara Belediyeler Birliği Erken Çocukluk Eğitimi konusunda bir araştırma yapıyor ve hangi araştırmaya bakılsa Yenişehir Belediyesi karşılarına çıkıyor. Başkasının çıkması da imkansız çünkü bunu ele alan ilk ve tek kurumuz. Bu konuda Şişli Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi yetkilileri belediyemize gelip projeyi yerinde incelediler. Amacımız bunu gelecek yıllarda Türkiye’nin eğitiminin vazgeçilmez bir parçası haline getirmek. 0-3 yaş Erken Çocukluk Eğitimi ile çoban ateşi yaktığımızı ifade etmiştik. Önümüzdeki hafta yapılacak olan belediye başkanları toplantısında bu projemizi gündeme alıp orada sunum gerçekleştireceğiz. Yenişehir halkımız şuna inansın ki samimiyetle çalışıyoruz.” İfadelerini kullandı.

İdareden ve komisyonlardan gelen gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Meclis Toplantısı dilek ve temennilerle sona erdi. Mersin Yenişehir Belediye Meclisi Ekim Ayı İkinci Birleşimi ise 21 Ekim Cuma günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek.