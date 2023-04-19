Yenişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç duyulan tüm mahallelerde yol ve kaldırım yapım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan tespitler ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam eden Yenişehir Belediyesi ekipleri, belirlenen program dahilinde mahallelerin yol sorununu çözüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Ekiplerimiz büyük bir hassasiyet ve özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Kendilerine kolaylıklar diliyorum. Hem kırsal mahallelerimiz hem de ilçe merkezimizde yol yapım ve onarım çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek" dedi.