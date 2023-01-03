Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, bazı basın yayın organlarında çıkan Akkent Mahallesi’nde inşaatı devam eden Mersin İl Müftülüğü yerleşkesinin bir kısmının kaçak olduğu şeklindeki asılsız haberlere yönelik açıklama yaptı.

İnşaatın ruhsata uygun olduğunu ve kaçak yapılara müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Özyiğit, bölgede iki parselin olduğunu, tartışmalara konu olan parselde herhangi bir yükselen inşaat faaliyetinin de olmadığına dikkat çekti.

Mersin Yenişehir Belediye Meclisi Ocak Ayı 1.Birleşimi Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit başkanlığında yapıldı. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nden yapılan ve canlı olarak yayınlanan Meclis toplantısında 14 madde görüşülerek karara bağlandı.

Meclis’te konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Akkent Mahallesi’nde devam eden Mersin İl Müftülüğü yerleşkesinin inşaatının kaçak olduğu yönündeki iddialara yanıt verdi. Abdullah Özyiğit, Mersin Müftülüğünün plan tadilatı teklifi olduğunu, bu teklifin de inşaatın devam ettiği parselde değil, Müftülüğe ait olan başka bir parsel ile ilgili olduğunu kaydetti. Özyiğit, “1., 2., ve 3 etap imar planları 5 Ocak’ta askıdan inmiş olacak. Dolayısıyla 15 seneyi bulan Yenişehir’in imar planı meselesinin önü açılmış olacak. Bir bilgilendirme yapmak istiyorum, Müftülük yerleşkesi konusu var. Basında kaçak ve benzeri yazılar var. Bunun aslı astarı yok. Yani plan tadilatları teklifleri var ama bir kamu birimi kaçak ya da dayanağı olmayan bir konuda harcama yapamaz. Yani bu kişisel sorumluluk da getirir. Bu konuda biz bir gazetemize tekzip yazısı gönderdik. Tekrar tekzip yayınlamayalım ama haberi de kaldıralım dediler. Tabi insanlar imar konularını teknik olarak bilmediği için bu haberler insanların hoşuna gidiyor. Ama ben bu haberleri yapacak ve yapan arkadaşlardan tekrar tekrar rica ediyorum ki bir sorsunlar. Belediyemizin ilgili birimine, bize kolaylıkla ulaşabilir ve soru sorabilirler. Şimdi iki ayrı parsel var. İki ayrı parselden bir tanesinde müftülük yerleşkesi yapılıyor. 30 numaralı parselde şu anda yerleşke inşaatı ‘resmi kurum’ statüsünde devam ediyor. 31 numaralı parselde ise bir ibadet alanı teklifi var. Dolayısıyla orası resmi bir kurum alanı olması sebebiyle ibadet alanı resmi kurum alanında olamıyor. O düzenleme yapıldı, bunların bir aşaması Meclisimizden de geçti, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde de görüşüldü. Yenişehir Belediye Meclisi olarak sosyal ve kamu binalarının dört kata imar verilmesi noktasında bir kararımız vardı. O Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 5 katı olarak değişmiş oldu. O bölgenin 1982’den gelen imarında 1.5 emsallik bir imarı var. İnşaatın devam ettiği parsel bu imara uygun olarak ruhsatlandırıldı ve inşaatına başlandı. Daha sonra imar planları yenilendi, o bölgede emsal yeni yapılacak inşaatlar için 0.9 olarak revize edildi. O bölgede bulunan 31 numaralı parseldeki ibadet alanının 0.9 emsal olarak çıkmış olmasına müftülük makamı itiraz etmiş. ‘1.5 emsal vardı, burada 1.5 emsal vermelisiniz’ denilmiş. Dolayısıyla şu anda Mersin Büyükşehir Meclisi’nde 0.90’ın 1.50’ye dönüştürülüp dönüştürülmeyeceği konusu görüşülüyor, mesele budur. Ama kaçak bir imalat, inşaat fazlası gibi bir durum söz konusu değildir.” dedi.

Söz konusu inşaatın kontrolörlüğünün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapıldığını da söyleyen Abdullah Özyiğit, “ Resmi kurum inşaatlarında yapı denetim şirketleri yer almaz. Yani kamunun kaynak israfını önlemek için yine kamunun personeli tarafından bu denetimler yaptırılır. Dolayısıyla denetim görevi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Tabi ki biz Belediye olarak kentimizde olan her şeyden haberdar olmak, ilgilenmek zorundayız. Böyle bir şey olsa biz de müdahale ederiz, gerekirse dava açılır, gerekirse mühürlenir ama hiçbir biçimde kimsenin yasayı ya da var olan hakkın üzerinden kullanılmasını kabul etmemiz mümkün değil. Vatandaşlarımızın hakkını koruruz, kaçak yapılara müsaade etmeyiz.” diye konuştu.