Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Deniz Mahallesi’nde hazırladıkları kurbanlık satış alanını gezerek, incelemelerde bulundu.

Kurban Bayramı için hazırlıklarını sürdüren Yenişehir Belediyesi, Deniz Mahallesi 26. Cadde batısındaki 10 bin metrekarelik araziyi kurban satış alanı olarak belirledi. Her biri 100 metrekarelik alanda kurban satışı yapacak 91 esnaf yer alıyor. Alandaki kurban satıcıları için mobil WC ve duş ünitesi de kuran Yenişehir Belediyesi, mobil kesim de yapılabilecek alanın temizliği için ekipleriyle yoğun bir çalışma yürütüyor.

Vatandaşların kurban ibadetini sağlıklı koşullarda yerine getirebilmeleri amacıyla gerekli hazırlıkları yaptıklarına dikkat çeken Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, kurbanlık satış alanını gezerek incelemelerde bulundu, satıcılarla ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Özyiğit, “Kurban Bayramı yaklaşıyor, hemşehrilerimizin ibadetlerini en iyi koşullarda yapabilmeleri için Yenişehir Belediyesi olarak gerekli hazırlıklarımızı yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Temizlik, zabıta ve fen İşleri müdürlüğü ekiplerimizle her yerdeyiz" dedi.

Yenişehir’deki kurbanlık kesim alanları belirlendi

Yenişehir Belediyesi ilçedeki kurban kesim yerlerini de belirledi. Vatandaşlar, Deniz Mahallesi’nde kurulan alanda hem kurbanlık satın alabilecek hem de kesimini yaptırabilecek. Ayrıca Akkent Mahallesi semt pazarında, Eğriçam Mahallesi semt pazarında, Aydınlıkevler Mahallesi semt pazarında, Çiftlikköy Mahallesi semt pazarında, Hürriyet Mahallesi dere boyu semt pazarında, Yenişehir Belediyesi ana hizmet binası otoparkında ve Emirler Mahallesi’nde de kurban kesimi sağlıklı koşullarda yapılabilecek. Belirlenen yerlerin dışında park, yol ve kaldırım gibi alanlarda kurban kesimi yapanlara ise bin 295 TL idari para cezası uygulanacak.