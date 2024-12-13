Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, ağustos ayında temellerini attıkları ilkokul, kütüphane ve kültür kompleksi projelerinin inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Özyiğit, “Söz verdiğimiz gibi üç projemizi de kısa sürede tamamlayarak hizmete açacağız” dedi.

Yenişehir Belediyesi tarafından hayırsever iş insanlarının desteğiyle ağustos ayında temelleri atılan Yenişehir Belediyesi Bülent Celal Oktay İlkokulu, Yenişehir Belediyesi Emine Halil Aydemir Kültür Kompleksi ile Leyla Kürk Kent Kütüphanesi ve Sosyal Tesislerinin inşaat çalışmaları devam ediyor. Projelerin inşaat alanını gezen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, ilk olarak Yenişehir Belediyesi Bülent Celal Oktay İlkokulu’nun inşaatını inceledi. Başkan Özyiğit, ilkokulun 16 derslikten oluşacağını ve 320 öğrenci kapasiteli olduğunu söyledi. Okulda toplamda 165 kişilik bir konferans salonu da yapılacağını ifade eden Özyiğit, kütüphane ve sosyal alanlarla donatılan okulun aynı zamanda ’yeşil bina’ özellikleri taşıdığını belirtti.

Okulun Yenişehir Belediyesinin eğitime verdiği önemin bir yansıması olduğunu vurgulayan Özyiğit, "Ağustos ayında temelini attığımız Yenişehir Belediyesi Bülent Celal Oktay İlkokulumuzun geldiği aşamayı kontrol ediyoruz, çalışmalar hızla devam ediyor. Burada Türkiye’nin en güzel okulu yapılıyor. 16 derslikli, her bir derslik 40 metrekare ve toplam 320 öğrenci kapasiteli, 165 kişilik konferans salonundan, kütüphanesine ve diğer sosyal alanlarına kadar her şey düşünüldü. Yeni eğitim ve öğretim yılında hizmet verecek. Şu anda daha 3- 3,5 aylık bir süreç geçti. Yarın son tablamız atılıyor. Ondan sonra ince işler gerçekleşecek. Çok erken de bitecek gibi gözüküyor. Okulun bir özelliği de yeşil bina olması. Yenişehir Belediyemizin eğitim alanındaki anlayışı belli. Göreve ilk geldiğimiz dönemde erken çocukluk eğitimine vurgu yaptık. 0-3 yaş arası çocukları olan anne ve babalara eğitim veriyoruz, beceri temelli eğitim merkezlerimizi kurduk. Burada geldiğimiz nokta çok kıymetli. Bizi son derece mutlu eden sonuçlarımız var. Tabii, bu sonuçları ilkokul aşamasında da görmek istiyoruz" diye konuştu.

Başkan Özyiğit, inşaatı devam eden Yenişehir Belediyesi Leyla Kürk Kent Kütüphanesi ve Sosyal Tesisleri için, “Bu eser, kültür ve sanatın başkenti Yenişehir’e değer katacak.” ifadelerini kullandı. Kütüphanenin 100 kişi kapasiteli olacağını belirten Başkan Özyiğit, burada bir oyuncak müzesinin de yer alacağını söyledi. Özyiğit, vatandaşlara çağrıda bulunarak çocukluk dönemlerinden kalan, sergilenmeye uygun oyuncakları bağışlamalarını istedi. Kütüphanede ders çalışan öğrencilere ve ziyaretçilere çay ve çorba gibi ikramların ücretsiz olarak sunulacağını da söyleyen Özyiğit, “Burası kültür ve sanatın başkenti olan Yenişehir’imize bir artı daha ekleyecek, değer katacak kültür alanında bizi geliştirecek bir eser oluyor. Ve burada çocuk kütüphanemizin yanında , özel kitapların yer aldığı özel bir bölüm olacak. Onun dışında 100 kişi kapasiteli bir kütüphaneden söz ediyoruz. Ayrıca burada bir sürprizimiz daha var. Bir oyuncak müzemiz burada gerçekleşecek. Şimdi burada vatandaşlarımıza hemen çağrıda bulunabiliriz. Onların çocukluğundan kalan orijinal ve sergilenmesine uygun buldukları eserleri bağışlayacakları bir çalışma başlatacağız. Lütfen o oyuncaklara iyi bakın. Onları müzede sergileyeceğiz. Tabiî ki kentimizde çok özel kütüphaneler var. Çocuklarımız ve gençlerimiz bu kütüphanelerden faydalanacak. Oralarda bilgiye ulaşıyorlar, ders çalışıyorlar, tezlerini yazıyorlar. Bu da onun üzerine eklenecek olan çok özel bir yer oluyor. Bu kütüphanenin bir özelliği var: Burası çayın, suyun ve çorbanın 25 yıl boyunca ücretsiz olarak vatandaşımıza ulaştırılacağı bir yer. Yani kütüphaneye gelip ders çalışan çocuğumuz, kitabını okuyan sakinimiz orada çayını ücretsiz olarak içebilecek. Ondan sonra çorbasını ücretsiz olarak belli saatlerde içebilecek" diye konuştu.

Yenişehir Belediyesi mahallelere ulaşılabilir kütüphaneler yapmaya devam ediyor

İnşaatı süren Yenişehir Belediyesi Emine-Halil Aydemir Kültür Kompleksi, taziyeevi ve kütüphaneyi bir araya getirerek, Eğriçam, Akkent ve Batıkent mahallelerine hizmet verecek. Başkan Özyiğit, bu tür tesislerin dezavantajlı mahallelerdeki çocuklar için fırsat eşitliği oluşturmayı hedeflediğini vurgulayarak şunları kaydetti: “Burası taziyeevi ve kütüphaneden oluşacak. Sadece Eğriçam’a değil, Akkent ve Batıkent mahallelerine de hizmet verebilecek bir lokasyonda. Yenişehir’de her iki mahalleden birine veya her mahalleye böyle kompleksler kazandırmayı amaçlıyoruz. Daha önce Menteş Mahallemizde, Kerimoğlu Kültür Kompleksimizi inşa ederek hizmete açmıştık. Komplekslerimiz taziyeevinin dışında bir de kütüphane içeriyor. Çocuklarımızın okuluna hazırlanması, dersini çalışması için uygun ortamlar bulması çok zor. Gelir seviyesi düşük ailelerimizin çocuklarının o fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak maksadıyla böyle kütüphaneleri mahallelerimizde yapıyoruz ki, çocuklar gelsin, burada rahatlıkla çalışabilsin. Bu hizmetin bütün mahallelerimizde devam etmesi için bıkmadan, usanmadan çalışacağız. Bir kentin gelişimi topyekûn olur. Dolayısıyla, sadece bir bölgenin çok iyi olması bize yetmez. Biz istiyoruz ki bütün kentte bir refah, kalkınma ve yaşam olsun. Bunun için mücadele ediyoruz. Ve en çok da hizmet vermemiz gereken yerler dezavantajlı mahalleler, gelir seviyesi düşük vatandaşlarımızın yaşadığı yerler. Bu nedenle, bu bölgelerdeki hizmetleri artırarak yapmaya devam edeceğiz.”