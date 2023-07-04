Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Eğriçam Mahallesi’ni ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Sorunları yerinde tespit etmek ve çözüm önerilerini değerlendirmek için mahalle sakinleriyle buluşan Özyiğit, vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinleyerek, hayata geçirdikleri projelerle ilgili bilgilendirmede de bulundu.

Başkan Özyiğit, hem kırsal hem de merkezdeki mahallelere ziyaretlerini sürdürüyor. Son olarak Eğriçam Mahallesi’ni gezerek incelemelerde bulunan Özyiğit, esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi, önerilerini tek tek not aldı. Hizmetlerinde katılımcılık ve ortak akıl vurgusu yapan Özyiğit, vatandaşlarla buluşmaya edeceklerini söyledi.

Başkan Özyiğit, “Yenişehir Belediyesi olarak projelerimizi hayata geçirirken vatandaşlarımızı da sürece dahil ediyoruz. Her bir fikir, öneri ve talep bizim için çok değerlidir ve yol göstericidir. Bu çerçevede mahalle mahalle, sokak sokak geziyoruz. Bugün Eğriçam Mahallemizdeydik. Mahallemizin altyapısı, yol düzenlemeleri, park ve yeşil alanları ile daha sağlıklı bir çevre konularında vatandaşlarımızla görüştük. Sıcak karşılamaları ve memnuniyetleri bizleri çok mutlu etti" dedi.