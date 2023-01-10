Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü yayınladığı mesajla kutladı.

Başkan Özyiğit, mesajında şu ifadeleri kullandı: “Gazetecilerin toplumu bilgilendirme görevini özgürce yerine getirebildiği bir ortama kavuşmaları, bireylerin hak ve özgürlükleri için çok kıymetlidir. Çünkü bilinmelidir ki bireyin özgürlüğü basının özgürlüğü kadardır. Bir kamu hizmeti olan gazeteciliği, kutsal bir sorumlulukla ve mesleki ilkeleriyle yerine getiren Mersin başta olmak üzere Türkiye’nin her noktasında özverili çabaları ile kamuoyuna doğru haber akışı sağlamak üzere görev yapan tüm gazetecileri saygıyla selamlıyorum. Toplum yararı için emek veren, mücadele eden ve baskılara boyun eğmeyen gazeteciler demokratik bir ülkenin en önemli değerlerindendir. Yaşamımızı şekillendiren demokrasiye, hukuk ve adalete katkı sunan, doğru ve tarafsız bilgi ile kamuoyunu aydınlatma sorumluluğunu üstlenen tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, mesleki hayatlarında kendilerine başarılar diliyorum.” dedi.