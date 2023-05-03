Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, belediyenin mülk satma noktasında değil, mülk kazandırma noktasında bir davranışı olduğunu söyledi.

Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısı, Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit başkanlığında yapıldı. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan ve canlı olarak yayınlanan toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Menteş Mahallesi’nde bulunan 10471 ada, 1 nolu parselin satışı ve satış işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili teklife ait Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu ile Ekoloji Komisyonu ortak raporunun görüşülmesi sırasında konuştu.

Kamu yararına dikkat çeken Özyiğit, "Ortada bir haksızlık da yok, kimsenin hakkı hukuku çiğnenmemiştir. Burada büyük bir kamu yararı vardır. Büyük bir hizmet görülmesi anlayışı vardır. İller Bankası üzerinden doğru rakamlarla, doğru faiz oranlarıyla borçlanarak emeklilik tazminatlarının ödenmesi için harekete geçtik ama mesafe alınmadı. EYT çerçevesinde emekli olacak 144 kişinin emeklilik haklarının ödenmesi için hangi yöntem uygunsa o şekilde hareket edeceğiz. Belediyemizin mülk satma noktasında değil, mülk kazandırma noktasında bir davranışı vardır. Bu bahsettiğimiz alanların tamamı 4 yıllık görev süremizde, bizim dönemimizde satın alınmış ve kamulaştırılmıştır. Bedeli bizim tarafımızdan ödenmiş 20.5 dönümden oluşmaktadır. Şu anda satışı düşünülen yer ise 5.5 dönümdür. 144 kişiyi bulacağını düşündüğümüz çalışma arkadaşımızı EYT çerçevesinde emekliye ayrılacak. Bu stratejik planda olması muhtemel bir durum değildi. Yani önceden tahmin edilemeyen bir şeydi, tıpkı deprem gibi. Deprem nedeniyle de bölgede ve Mersin’de misafir ettiğimiz vatandaşlarımızın ihtiyacı için milyonlarca lira harcama yapıyoruz, bu da elbette ön görülebilir bir şey değildi. Yani şunu anlatıyoruz, biz 2 işi bir arada yapalım, borçlanma yetkisini de alalım bu arsanın satışını da gerçekleştirelim, hangisi daha ekonomik olacaksa ve bize daha hız kazandıracaksa onu yapalım. Borçlanma yetkisini biz bir ay önce aldık. İller Bankası üzerinden doğru rakamlarla doğru faiz oranlarıyla borçlanarak bu emeklilik tazminatlarının ödenmesi için harekete geçtik ama mesafe alınmadı. Ortada bir haksızlık da yok, kimsenin hakkı hukuku çiğnenmemiştir. Burada büyük bir kamu yararı vardır. Büyük bir hizmetin görülmesi anlayışı vardır. 20.5 dönüm satın aldığımız taksitlerini de geçen ay tamamladığımız bir yerin 4’te birini satıyoruz. Bu arsaları satın alırken de daha sonra bir kısmını satarak, belediyemize kaynak sağlamayı ve satın alırken ödediğimiz bedeli karşılamayı da zaten planlamıştık. ‘Adonis’ diye bilinen spor alanı için bize aylar önce satma yetkisi verdiniz ama kullanmadık, gündemimize hiç getirmedik. Dolayısıyla burada yetki alınır, hangisi gerekli olursa idare tarafından bu değerlendirilir. Siz bize güveniyorsanız bu yetkiyi verirsiniz. Biz en efektif olan kurumumuza en faydalı olan bölümünü kullanacağız. Bu kurum en efektif ve basiretli bir şekilde yönetilecek, belediyenin şirketi de belediyenin kendisi de öyle yönetilecek" diye konuştu.

Konuşmaların ardından gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.

"2050 yılına kadar sıfır emisyon hedefiyle yola çıktık"

Meclis toplantısında, Yenişehir Belediyesinin imzacıları arasında yer aldığı Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi çerçevesinde iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak için 2030 ve 2050 hedeflerine yönelik hazırlanan ’Yenişehir Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişliğine Uyum Eylem Planı’da meclis üyeleriyle paylaşıldı. Konu ile ilgili konuşan Başkan Özyiğit, “Ar-Ge birimimizin uzun süredir üzerinde çalıştığı ve imzacısı olduğumuz Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi çerçevesinde Yenişehir Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planı’mızı hazırladık. Yenişehir’de tüm çevresel faktörleri içeren yol haritası hazırladık. 150 sayfalık bir dokümanda toplandı. 2050 yılına kadar sıfır emisyon hedefiyle yola çıktık. Ve bu sözleşmeyi imzalayarak, metropol belediyeler dahil Türkiye’deki ilk belediye olduk. Ayrıca Yenişehir’in dijital ikizini oluşturuyoruz. Yani sanal ortamda Yenişehir’in bir ikizi olacak, bu da Türkiye’de bir ilk. Ve bununla ilgili biz Yenişehir’de nereye ne yapılacaksa bunu yapay zekayı da kullanarak hava akımlarının önünü kesmemesinden, bir binanın doğal enerjiden daha fazla yararlanabilmesi için yerleştirilme şekillerine kadar birimlerimiz karar vereceğiz. Yani bizim ekoloji yürüyüşümüzü artık bu çalışmalar belirleyecek. Bilimsel temellere dayanmadan yer altı suyunu çekemeyeceğiz veya bir binayı konumlandıramayacağız. ‘Şuradan deniz daha iyi görünüyor’ diye bina yapılamayacak. Yenişehir Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden beri yeni projelerde ülkemizde olmayan ölçekte yeşil bina uygulamasını gerçekleştiriyoruz. Büyük projeler şuanda yeşil bina olarak gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu bir toplu davranış şekli. Sadece Yenişehir’de bu işleri yaparak doğayı kurtaramayacağımızı da biliyoruz. Ama herkes kapısının önünü süpürdüğünde her şey çok güzel olur. ‘Yağmur yağmıyor’ diyoruz yağınca sel oluyor, ‘kuraklık’ diyoruz kuraklık nedeniyle ölümlerden kaygımız var dolayısıyla bunları önlemek mümkün herkes sorumluluğunu bilecek. Bilimi yanı başımıza alarak, bilimin emrettiği şekilde yürüme zorunluluğumuz var. Türkiye’de bir ilk olan bu çalışmayı tüm halkımızın ve kurumların kullanımına açacağız. Doğayı kirletme özgürlüğümüzün olmadığını bilmemiz gerekiyor. Ve yaşanabilir bir dünyayı gelecek nesillere bırakmak için herkes üzerine düşeni yapmak zorunda bunun altını çizelim. Yenişehir Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planı’mızı üniversitelerdeki bilim insanlarıyla ve uzmanlarla birlikte hazırladık. Emeği geçen arkadaşlara tekrar teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.