Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, hizmet noktasında belediye personelinin büyük emek verdiğini belirtti. Gayretlerinin yadsınamaz olduğu mesai arkadaşlarına teşekkür eden Bayram Öztürk, “Belediyecilikte 9.uncu yılımız. Allah’a hamd olsun güzel günler geçirdik. Taşova’yı hep söylüyoruz. Kabuk değiştiriyor. Hakikaten Taşova çağ atlıyor” dedi.

Belediye çalışanları ve aileleriyle iftar programında bir araya gelen Başkan Öztürk, “Dünden çok daha fazla gelişmiş ilerlemiş bir Taşova’da hepiniz yaşıyor ve görüyorsunuz. Bun da hepinizin katkısı var. Bundan 10 yıl önce muhakkak geçmişteki belediye başkanlarımızın çok güzel hizmetleri olmuştur. Ama son 9 yılda yaptığımız hizmetler, geçmişte yapılan hizmetlerden çok daha fazladır” diye konuştu.

Taşova’nın geleceğini şekillendirmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Öztürk, “İnşallah bizler daha nice yapacağımız çalışmalarla Taşova halkına hizmet edeceğiz” şeklinde konuştu.