Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle özel eğitim alan çocukların yetiştirildiği okul ve eğitim merkezini ziyaret etti.

Sık sık bu çocukların eğitim gördüğü okul ve merkezlere ziyarette bulunduğunu hatırlatan Başkan Öztürk, "Bu ziyaretlerde kardeşlerimizin hal, hatırını sorma fırsatı buluyoruz. Yöneticilerimizle eğitim ve uygulama okullarımızın ihtiyaçlarını giderme noktasında istişarede bulunuyoruz. Bu konuda hepimiz birlik olmalı, toplumun ayrılmaz parçaları olarak bir bütünü tamamlamalıyız" diye konuştu.

Özel ihtiyaç sahibi vatandaşlar ve ailelerine her alanda yardımcı olabilmenin insani görev olduğuna değinen Öztürk, tek tek bütün çocuklarla ilgilenerek getirdiği hediye ve ikramları dağıttı.