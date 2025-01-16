Konya Ticaret Odası (KTO) Meslek Komitesi Başkanları İstişare Toplantıları’nın ikincisi KTO Başkanı Selçuk Öztürk başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Öztürk, “Tüm üyelerimizle iletişimimizi artırmak amacıyla komitelerimizin yürüteceği çalışmaları değerlendirerek, Odamızın üye odaklı hizmet anlayışına katkı sağlayacak görüş ve önerileri ile ilgili Komite Başkanlarımızla istişarelere önem vermekteyiz” dedi.

Konya Ticaret Odası (KTO) Meslek Komitesi Başkanları İstişare Toplantıları’nın ikincisi KTO Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. KTO Başkanı Selçuk Öztürk’ün başkanlık ettiği toplantıda; KTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Lütfi Can Başaran ve KTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çakır da yer alırken, toplantıda Meslek Komitesi Başkanlarının komitelerine bağlı üyelerin ilettikleri sorunları ile çözüm önerileri masaya yatırıldı.

“KTO olarak önemli çalışmalar yürütüyoruz”

Toplantıda konuşma yapan KTO Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Ticaret Odası’nın büyük bir aile olduğunu belirterek, bu aileye hizmet etmenin Konya Ticaret Odası’nın tüm yönetim kademelerinde olan çalışma arkadaşları için oldukça kıymetli olduğuna değindi. Bu bilinçle şehrin ticari hayatına katkı sağlamak amacıyla çok yönlü çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Başkan Öztürk, “Konya Ticaret Odası olarak, sizlerle birlikte bir yandan üyelerimize en kaliteli hizmeti vermenin çabasını gösterirken diğer yandan da ‘şehrimizin ticari hayatına nasıl daha fazla katkı sunabiliriz’ konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Bu doğrultuda, bildiğiniz gibi sizlerin de destek ve katkısıyla birçok farklı zaman ve periyotlarda hayata geçirdiğimiz iştiraklerimizin her biri başarılı şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda; Üniversitemiz, Vakfımız, Hava Parkımız, Teknoloji ve Eğitim Kampüsümüz (KTOTEK) içerisinde yer alan Model Fabrikamız, Dış Ticaret Merkezimiz, Mesleki Eğitim Merkezimiz, Akıllı Teknolojiler Merkezimiz, Siber Güvenlik Merkezimiz, Enerji Verimliliği Merkezimiz şehrimize büyük katkılar sunmaya devam ediyor. Buralarda yaptığımız çalışmaları sizlerin de katkısı ve önerisiyle çeşitlendirmeyi, çalışmaların kalitesini artırmayı sürdüreceğiz. Bugüne kadar yaptığımız bu kıymetli çalışmaları sizlerden aldığımız güçle hep birlikte başardık. Bundan sonra da aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz” dedi.

“Meslek komitelerimizin çalışmaları çok değerli”

KTO olarak tüm üyelerin her türlü sorununa çözüm arayışı içerisinde olduklarına ve bu anlayıştan hiçbir zaman kopmadan devam edeceklerine vurgu yapan Başkan Öztürk, bunun için komitelerin yaptığı çalışmaların da oldukça değerli olduğuna değindi. Yaptıkları çalışmalardan dolayı meslek komitesi başkanlarına ve komite üyelerine teşekkür eden Başkan Öztürk, “Komitelerimizin yaptığı çalışmalar, odamızın hizmet kalitesinin artmasında ve üyelerimizin sorunlarını çözme noktasında önemli bir etken. Bu anlamda sizlerden özel ricam; her fırsatta üyelerimizle buluşmanızı ve bu sayede daha çok üyemize ulaşmayı sağlamanızı istirham ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Şehrimizin ticari potansiyeli her geçen gün artıyor”

Başkan Öztürk, Konya ekonomisiyle ilgili de kısa bir değerlendirmede bulunarak, “Konya olarak, hep birlikte el ele verip yaptığımız çalışmalar neticesinde şehrimiz ticari potansiyelini her geçen gün artırmaktadır. Kadim medeniyetimizin bizlere yüklediği misyonla, ahilik kültürüyle yoğrulan şehir ekonomimiz, ülke olarak yaşadığımız tüm zorluklara rağmen yükselişini sürdürüyor. Ocak ayının ilk haftasında açıklanan ihracat rakamları, hem ülke hem de şehir olarak umutlarımızı bir kez daha yeşertmiştir. 2024 yılında 3 milyar 553 milyon dolar ihracat yaparak, yeni bir rekora imza attık. 2024 yılı ihracatımız, 2023 yılı ihracat rakamına göre yüzde 6,7 oranında artış göstermiş, şehrimizin 2024 yılı Türkiye geneli ihracatındaki payı yüzde 1,57 olmuştur. Bu oranla Konya en fazla ihracat yapan iller sıralamasında 10. sırada yer almıştır. Bu başarıya katkı sunan tüm iş alemimizi bir kez daha tebrik ediyor, şehrimizin bu ivmesinin artarak devam edeceğine olan inancımı sizlerle paylaşmak istiyorum” şeklinde konuştu.

“Başaramayacağımız bir şey yoktur”

Konya’nın, yakaladığı bu başarı grafiğini daha yukarı taşıyacak güce, birikime ve potansiyele sahip olduğunun altını çizen Başkan Öztürk; “Şehrimizin potansiyelini; tarihi, ekonomik ve kültürel müktesebatını göz önüne bulundurduğumuzda, şehrimiz çok daha fazla ihracat yapabilecek birikime sahiptir. Sektörel çeşitlilik avantajımızı daha iyi değerlendirerek, Ar-Ge ve inovasyona daha fazla yatırım yaparak, teknolojik argümanları daha fazla harekete geçirerek, ihracatımızı farklı seviyelere getirebiliriz. Allah’ın izniyle Konya olarak başaramayacağımız hiçbir şey yoktur” değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Öztürk, konuşmasının ardından sözü meslek komitesi başkanlarına bıraktı. Meslek komitesi başkanları üyelerden gelen talepler doğrultusunda sektörel sorunları dile getirirken, Başkan Öztürk masaya yatırılan sorunları tek tek not alarak, sorunların çözümü noktasında gerekli adımları atacaklarını kaydetti.