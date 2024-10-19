Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla tüm il valiliklerine gönderilen "okul ve ders saati uygulaması" konulu genelgeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Okul giriş ve çıkış saatleri şu aşamada değişirse tüm programlar alt üst olur” dedi.

İlk ve ortaöğretim okullarındaki derslerin başlama ve bitiş saatleri ile ilgili olarak Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yer alan ilgili hükümlere yer verilen genelgede, ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda da bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre günlük çalışma saatlerini belirleme yetkisinin illerde valiliklere verilmesi ile ilgili Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası başkanı Semih Özmeriç açıklama yaptı.

Bakanlığın genelgesi ile, mevzuat hükümleri uyarınca yaz saati uygulamasının devam ettirilmesi nedeniyle "kış saati" şeklinde düzenleme talebine ilişkin olarak il bazlı mesai ve ders saati başlangıç saatlerini belirlemeye valiliklerin yetkisine bırakıldığını hatırlatan Başkan Özmeriç, “Bu insiyatif şu anda kullanılmaya başlanıp okul giriş-çıkış saatleri değişirse tüm programlar sekteye uğrar. Şu anki uygulamada okul giriş-çıkış saati ile velilerin mesai saati ile uyuşur durumda programlanmış vaziyette. Eğer bu değişirse saatler uyuşmadığından dolayı herkesin programı alt üst olacak. Yani sabah işine giderken çocuğunu okula bırakan bir veli, eğer okul giriş çıkış saati değişirse bu durumda çocuğunu nasıl okula bırakacak. Yine bir çok servisçi esnafı gerek öğrenci gerekse iş yerleri servisleri için tüm programlarını yaptı. Yine okul giriş çıkışları değişir ise ya işçi servisini yapamayacak ya da öğrenci servisini yapamayacak. Bu durum ayrıca maliyetleri de olumsuz etkileyeceği için hem ülke ekonomisine hem de aile ekonomisine olumsuz etkileyecektir” dedi.

“İlgili tarafların bir araya geleceği toplantı ile karar alınmalı”

Aydın’ı bu yönde şanslı bulduklarını ve gerek tecrübesi gerekse başarılı idare sistemi ile Vali Yakup Canbolat’a güvendiklerini kaydeden Başkan Özmeriç, “Sayın Valimizin devlet ve idare tecrübesine güveniyoruz. Bu durumda yapılacak tüm düzenlemeleri Valimizin ilgili tarafları bir arada toplayarak eğitim camiası, veli ve öğrenciler ile servisçi esnafının görüşlerini alarak yapacağına inanıyoruz” diye konuştu.