DÜZCE(İHA) – Düzce Gürcü Kültür Derneği yönetimi Belediye Başkanı Faruk Özlü ile bir araya gelerek dernek çalışmalarını konuştu. Dernek Başkanı Aydın Kubilay, Başkan Özlü’ye Ebru üzerine Kufi Hat çalışması olan bir tablo hediye edildi.

Düzce Gürcü Kültür Derneği Yönetim Kurulu, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’yü makamında ziyaret ederek dernek faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Belediye Meclis üyesi Bayram Ali Kubilay’ında bulunduğu ziyarette işbirliği yapılabilecek alanlar hakkında da istişarelerde bulunuldu.

Ziyaret anısına üzerinde Gürcü Kültür Derneği Başkanı Aydın Kubilay, Belediye Başkanı Faruk Özlü’ye Ebru üzerine Kufi Hat çalışması olan bir tablo hediye edildi.