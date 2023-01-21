DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, üçüz bebekleri dünyaya gelen Gamze ve Serkan çiftini evinde ziyaret etti, bebekleri sevdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, üçüz bebekleri dünyaya gelen Gamze ve Serkan çiftini evinde ziyaret etti, bebekleri sevdi.

Başkan Faruk Özlü fırsat buldukça yeni evlenmiş çiftleri, yeni anne baba olmuş aileler ve büyükleri evlerinde ziyaret edip hal ve hatırlarını soruyor. Özlü son olarak ise üçüz bebeklere sürpriz ziyaret yaptı. Gamze ve Seran çiftinin; Azamet Anıl, Nart Ali, Maze İpek’i ziyaret etti. Bebekleri tek tek seven Faruk Özlü “Rabbimizin anne babalarına lütfu üçüz bebekler Azamet Anıl, Nart Ali, Maze İpek’in doğumları vesilesi ile Gamze ve Serkan kardeşlerimi ziyaret ettim. Rabbim güzel yavrularımıza uzun ve sağlıklı ömürler nasip etsin” dedi.

Şevki ailesi ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür ettiler.