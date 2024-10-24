Muhtarlar ile bir araya gelen Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Muhtarlarımız, mahallelerimizin nabzını tutan, ihtiyaçlarını en iyi bilen kişiler olarak bizler için her zaman yol gösterici olmuştur" dedi.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Kocaeli Muhtarlar Derneği Başkanı İlhan Altıntaş ve muhtarlar ile bir araya geldi. Muhtarların her zaman mahallelerin nabzını tutan, ihtiyaçlarını en iyi bilen kişiler olduğunu ifade eden Başkan Özlü, "Onlarla iş birliği ve uyum içinde, kentimize en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu vesile ile demokrasimizin temel taşı olan kıymetli muhtarımızın Muhtarlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Birlikte, Başiskele’miz için daha güzel yarınlar inşa edeceğiz" dedi.