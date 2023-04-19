Gençler ile iftar programında bir araya gelen Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Sizin gayretlerinizle inşallah Türkiye Yüzyılı’nda daha güzel işler, dünyanın gıpta ettiği yeni eserler yaparak, ülkemizi daha müreffeh yarınlara kavuşacak" dedi.

Başiskele Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde Yeniköy Ala Mekan’da yapılan iftar yemeği programına çok sayıda genç katıldı. Oruçların açılmasının ardından konuşma yapan Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Bu zamana kadar sizlerin ikinci evleri gençhanelerimizde periyodik olarak iftarlar yaptık. Ama bugün burada hep birlikte buluşalım dedik. Mübarek Ramazan ayı sona ermeden siz genç kardeşlerimle iftar yapalım ki enerjimizi depolayarak bayrama öyle girelim istedik. Gerçekten enerjimize enerji, katıyor, engin fikir ve düşüncelerinizle bize ilçemizde güzel işler yapma imkanı sunuyorsunuz. İyi ki varsınız" dedi.

"Türkiye Yüzyılı’nın arananı sen olacaksın"

Türkiye Yüzyılı’nın öneminden ve gençlerin bu yüzyılda alacakları rollerden de bahseden Özlü, "Kardeşlerim, dün bize ’Asla yapamazsınız, başaramazsınız’ diyenlerin hayal edemedikleri bir noktaya geldik. Gençlik hizmetlerimiz ile Türkiye’nin öncü kuşaklarını yetiştirip ülkemizi her alanda lider ülke konumuna taşıyacak nesilleri ilçemizde her alanda destekleme gayreti içerisindeyiz. Sizin gayretleriniz ile de inşallah Türkiye Yüzyılı’nda daha güzel işler, dünyanın gıpta ettiği yeni eserler yaparak ülkemizi daha müreffeh yarınlara kavuşacak. Bizler size inanıyoruz, size güveniyoruz. Yeter ki hayallerinizden vazgeçmeyin, ideallerinizi hayata geçirinceye kadar çalışın. Türkiye Yüzyılı’nın arananı sen olacaksın" diye konuştu.

Başkan Özlü, konuşmasının ardından gençlerin talep ve önerilerini de dinledi.