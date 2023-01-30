Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün şehir merkezinde yeşil alanların arttırılması ve sosyal yaşamın önemli yapı taşları olan parklarla donatılması talimatıyla Camikebir Mahallesinde başlatılan ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında açılışı planlanan çocuk parkının yapımı tüm hızıyla sürüyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün şehir merkezinde yeşil alanların arttırılması ve sosyal yaşamın önemli yapı taşları olan parklarla donatılması talimatıyla Camikebir Mahallesinde başlatılan ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında açılışı planlanan çocuk parkının yapımı tüm hızıyla sürüyor.

Faruk Özlü, gerek şehir merkezinin yoğunluğundan uzak nefes alınabilecek bir yer gerekse de çocukların güvenle ve sağlıklı bir şekilde eğlenebilmeleri adına şehre kazandırılmasını istediği 23 Nisan Çocuk Parkında, sosyal donatıların bulunacağı alanın betonu döküldü.

Geçtiğimiz yılın Kasım ayında Camikebir Mahallesi eski film platosunun bulunduğu alanda başlatılan ve Asar Deresi Projesi ile entegre şekilde Düzce’ye değer katacak olan park çalışması ile mevcut bölge yeşil alan olarak değerlendirilecek. Bu sayede 7 Bin 400 m’lik yeşil alanın yanı sıra 60 araçlık otoparkı, yürüyüş yolları, Türkü evi ve kafeterya alanlarının bulunacağı parkın tamamlanmasıyla birlikte şehre yeni bir sosyal yaşam merkezi kazandırılmış olacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında açılışının yapılması planlanan proje ile ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Özlü, “Şehir merkezimizi yeşille buluşturmayı buna dair planlama yaparak projeler ürettiğimizi söylemek isterim. Eski film platosunun bulunduğu alanı da bu konsepte uygun hale getirmek aynı zamanda çocuklarımızın güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğlenebilmeleri için park haline getiriyoruz. Vatandaşlarımızın da oluşturulacak yeşil alanlar arasında sosyalleşebilecekleri nezih bir bölge olacak park alanı, Asar Deresi Projemiz ile de birleşerek şehrimize ayrı bir değer katacak. 23 Nisan çocuk parkını, dünyanın tek çocuk bayramında açarak çocuklarımıza armağan edeceğiz” dedi.