Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şehrin kültürel ve sanatsal yaşamını zenginleştirecek projelerine yenilerini ekliyor. Konuralp Antik Tiyatrosu’nda haftada en az bir akşam fasıl etkinliği düzenlenmesi planlanıyor. Eski sanayi çarşısı kentsel dönüşüm projesi kapsamında ise 1000 kişilik konser salonu inşa edilmesi hedefleniyor.

Düzce Belediyesi’nin kültür ve sanat hayatına yaptığı katkılar hız kesmeden devam ediyor. Belediye Başkanı Faruk Özlü tarafından, şehrin sanatsal ve kültürel zenginliğini geliştirmek hedefiyle yeni projeler hazırlanıyor. Özlü, Düzce Belediyesi desteği ile süren Konuralp Antik Tiyatro kazılarının yüzde 95 oranında tamamlandığını ve restorasyon sürecine geçileceğini duyurdu. Tiyatronun üst kısmında güzel bir çadır inşa edileceğini açıklayan Özlü, burada haftada en az bir akşam fasıl programları düzenleneceğini kaydetti.

Eski sanayi çarşısında uygulanacak kentsel dönüşüm projesinin sürecinden de söz eden Başkan Faruk Özlü, “1 Kasım’dan itibaren eski sanayi çarşısında duyuruları yapmaya ve yılbaşından sonra da taşıma işlemlerine başlayacağız. Taşınma için 2-3 ay süre vereceğiz. O bölgede yapacağımız düzenleme kapsamında Düzce için bin kişilik bir konser salonu da planlıyoruz” dedi.

Şaguç Köprüsü ile Küçüksu Köprüsü arasında uygulanan Asar Deresi Projesi 1. etabının tamamlanmak üzere olduğunu belirten Başkan Özlü, Düzce Valiliği tarafından düzenlenecek 29 Ekim Cumhuriyet Resepsiyonu’nun, yay şeklindeki köprüler üzerinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

Başkan Özlü, bu projelerle Düzce’nin yaşam standartlarını bir üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini vurgularken, projelerin şehrin sakinleri tarafından da sahiplenilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.