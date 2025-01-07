Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, altyapı ve çevre projeleri için Ankara’da önemli görüşmeler yaptı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, altyapı ve çevre projeleri konusunda Ankara’da bir dizi önemli görüşme gerçekleştirdi. İlk olarak,

İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk’ü ziyaret eden Özlü, Düzce ile ilgili çeşitli taleplerini iletti. Bu talepler arasında, belediye tarafından kurulması düşünülen Güneş Enerjisi Santrali (GES) ve Hidroelektrik Santrali (HES) Elektrik Üretim Tesisleri ile Katı Atık Tesisi’nin yeni lot inşası yer aldı. Özlü, İller Bankası Genel Müdürü

Türk ve ekibini çözüm odaklı ve profesyonel bulduğunu belirterek, kendisine teşekkür etti ve başarılar diledi.

Başkan Özlü’nün bir sonraki durağı ise Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen oldu. Karayolları Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşen görüşmede,

Düzce’ye ilişkin dört önemli proje gündeme geldi. Bu projeler arasında "Melen Boyu Çevre Yolu”, “Kervan ve Çoban Kavşakları arasında D100

Karayolu Metek Üst Geçidi”, “Akçakoca Yolu Yan Yolları” ve “Düzce Şube Şefliği kurulması” talepleri yer aldı. Başkan Özlü, Karayolları Genel

Müdürü Ahmet Gülşen’in mütevazı ve çözüm odaklı yaklaşımından memnuniyetini dile getirerek, kendisini ve ekibini tebrik etti.