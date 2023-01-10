Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün şehrin gelişimi ve hayata geçirilen vizyon projelerin Düzce’nin her kesimine tanıtılmasına yönelik başlatılan “Gez-Gör Düzce” programının konukları BELMEK Kurs hocaları oldu.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün şehrin gelişimi ve hayata geçirilen vizyon projelerin Düzce’nin her kesimine tanıtılmasına yönelik başlatılan “Gez-Gör Düzce” programının konukları BELMEK Kurs hocaları oldu.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Belediyesi tarafından hayata geçirilen projelerin her platformda ve her kesime anlatılması amacıyla başlattığı “Gez-Gör Düzce” gezileri tüm hızıyla sürüyor.

Programın bu haftaki konukları Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BELMEK)

Hocaları oldu. Başkan Özlü, yeni itfaiye binası, Sabiha Ulusoy Kütüphanesi, Aziziye Merkez Pazaryeri, Kasım Aktaş Ortaokulu, Bilim Merkezi, Katı Atık Ayrıştırma, İşleme Enerji Üretim Tesisi, Tıbbi Atık ve Sterilizasyon Merkezi, Konuralp Antik Kenti, Mutfak Sanatları Merkezi ve Asar Deresi Projesi ile ilgili bilgiler verdi.

Özlü “Gez-Gör Programımızda bugün BELMEK Kurslarımızın hocalarını misafir ettik. Düzce’miz için planladığımız geleceği ve bu amaca hizmetle yürüttüğümüz projelerimizi anlattık” dedi.