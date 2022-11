Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, depremden etkilenen vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmıyor. Gece saatlerinde vatandaşları çadırlarında ziyaret eden Başkan Özlü dün akşamı Ağa Mahallesi sakinleri ile geçirdi.

Başkan Faruk Özlü bir yandan Düzce’de yapılan yardım çalışmalarının koordinasyonuna katkı sağlarken bir yandan vatandaşları da yalnız bırakmıyor. Depremin üzerinden bir hafta geçerken ilk günden bu yana yaptığı ziyaretleri mahallelerde kurulan yaşam alanlarında devam ettiriyor. Dün gece Ağa Mahallesi sakinlerini geçici olarak konakladıkları çadırlarında ziyaret eden Başkan Özlü, deprem olduğu andan itibaren devletin sıcak elinin Düzce’nin üzerinde olduğunu belirterek konutlarında maddi hasar meydana gelen vatandaşlara müsterih olmalarını tavsiye etti. Yardımların çeşitli kurum ve kuruluşlar aracılığı ile hızlıca Düzce’ye ulaştırıldığının altını çizen Başkan Özlü “Devletimiz her imkanıyla, tüm kurum ve kuruluşları ile Düzce’mizde. Cumhurbaşkanımızın bizzat yönettiği bu yardım çalışmaları sizlerin hiçbir konuda mağduriyet yaşamaması içindir. Hep birlikte sizlerin ihtiyacı olan her şeyi karşılamak için çalışıyoruz. Sizlerin rahat ve huzuru şu an ilk önceliğimizdir. Hepimize geçmiş olsun, inşallah bir daha yaşamayalım” şeklinde açıklamalarda bulundu.