Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Üniversitesi öğrencilerine sürpriz bir ziyaret yaptı. Merkez kütüphanede gençlerle bir araya gelen Faruk Özlü’ye Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ve Kent Konseyi üyeleri de eşlik etti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Üniversitesi öğrencilerine sürpriz bir ziyaret yaptı. Merkez kütüphanede gençlerle bir araya gelen Faruk Özlü’ye Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ve Kent Konseyi üyeleri de eşlik etti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, vize haftası yaklaşırken Düzce Üniversitesi öğrencilerini ziyaret etti. Merkez kampüsteki kütüphanede düzenlenen ziyaret programına Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Kent Konseyi temsilcileri, Gençlik Spor İl Müdürlüğü temsilcileri ile çok sayıda öğrenci katıldı. Sınavları yaklaşan öğrencilere ev yapımı ikramlar ile sandviç ikramında bulunulurken, talepleri ilgili kurumlara anında iletildi ve çözüm noktasında gerekenlerin yapılacağı belirtildi.

Sıcak sohbetlerin yapıldığı buluşmada Başkan Özlü ile bir öğrenci arasında yaşanan ilginç diyalog ise gecenin ilgi çeken gelişmesi oldu. Düzce’ye üniversite eğitimi için gelen gencin ailesinin Düzce’yi çok beğendiği ve yerleşmeyi düşündüklerini söylemesi Başkan Özlü’yü mutlu etti.

Konu hakkında kısa bir açıklamada bulunan Başkan Özlü de Düzce’yi her alanda geliştirmek için gösterdikleri gayretin sonuçlarının ortaya çıkmaya başladığını söyleyerek “Bu akşam çok güzel bir etkinliğe imza attık. Geleceğimizin teminatı gençlerimize güveniyoruz, onları seviyoruz. Az önce çok güzel bir konu geçti aramızda. Düzce’nin havası, suyu, tarihi, turizmi her şeyi bir başka derken işte tam da bunu anlatıyorduk. Buraya eğitim için gelen öğrencimizin ailesi de buraya gelmek istiyormuş. Sevgili genç kardeşimin bu sözleri beni çok mutlu etti. Çalışıyoruz, daha da çok çalışacağız. Düzce’mizi bölgesinin parlayan yıldızı haline getiriyoruz. Doğanın, yeşilin içinde huzurlu bir yaşamı vaat ediyoruz. Bunu görmüşler ve Düzce’ye yerleşmek istiyorlar. Gurur duyduk, mutlu olduk. Umarım genç kardeşim de eğitimini tamamladığında Düzce’miz için çalışır” şeklinde konuştu.

Gece geç saatlere kadar öğrencilerin talep ve beklentilerini dinleyen Başkan Özlü ve Rektör Sözbir, sınav haftasına yaklaşan gençlere tek tek başarılar diledi.