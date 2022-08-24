Gençler ile buluşan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Sizlerin istekleri bizler için son derece önemli. Genc-i Ala Gençlik Modelimiz ile ilçe sınırlarımızı aşarak tüm Türkiye’ye örnek gençlik çalışmaları yaptık, yapmaya da devam ediyoruz" dedi.

Gençler ile buluşan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Sizlerin istekleri bizler için son derece önemli. Genc-i Ala Gençlik Modelimiz ile ilçe sınırlarımızı aşarak tüm Türkiye’ye örnek gençlik çalışmaları yaptık, yapmaya da devam ediyoruz" dedi.

Yasin Özlü, Yeşilkent Mahallesi’nde gençler ile bir araya geldi. Gençlerin talep ve önerilerini dinleyen Özlü, belediyenin hizmetlerini de anlattı. Özlü, "Sizler, bizim yarınlarımız ve en kıymetli hazinelerimizsiniz. Sizlerin istekleri bizler için son derece önemli. Genc-i Ala Gençlik Modelimiz ile ilçe sınırlarımızı aşarak tüm Türkiye’ye örnek gençlik çalışmaları yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Şu anda Yeniköy Gençlik Merkezi’mizi kentimizin değerli gençlerine kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İçerisinde eğitim salonları, kütüphane, etüd sınıfları, müzik ve bilim atölyeleri, oyun odaları, masa tenisi, satranç, bilardo, langırt masaları yer alacak. Gençlerimize yönelik çeşitli aktivite ve etkinliklerimiz yapılacak. En kısa zamanda bu güzel yatırımımızı da tamamlayarak gençlerimizin hizmetine sunacağız ve siz değerli kardeşlerimle bu merkezlerimiz daha da değerlenecek ve güzelleşecek" dedi.