Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, Meclis Başkanı Tanju Acar ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, Meclis Başkanı Tanju Acar ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odasının yeni yönetimi, nezaket ziyaretlerinde Başkan Faruk Özlü ile makamında bir araya geldi.

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Meclis Başkanı Tanju Acar ile yönetim kurulu ve meclis üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette Başkan Özlü, Ekim ayının ilk haftasında gerçekleştirilen seçimlerin ardından göreve gelen yeni yönetimi tebrik etti.

TSO Başkanı Erdoğan Bıyık ise “Bu dönem, Ticaret ve Sanayi Odası’nda çok güzel bir oluşum yaptık. Birbirinden kıymetli, birbirinden değerli ve donanımlı genç kadro olan 33 meclis üyemiz ile yola çıktık. İnşallah Ticaret ve Sanayi Odasını hep beraber yöneteceğiz ilkemiz de budur. Hep birlikte gönül gönüle Düzce’nin Ticaret ve Sanayisini bir adım daha ileri getirebilmek anlamında çalışmalarımıza devam edeceğiz. TOGG otomobil girişim grubu Gemlik Kampüsü’nün açılışında bizleri çok gururlandırdınız. Birlik Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun açılış konuşmasında sizden bahsetmesi Düzce’miz için onur ve gurur kaynağıdır” dedi.

Ayrıca, TSO Başkanı Bıyık ve TSO Yönetimi yeni hizmet binası konusunda, Başkan Özlü’den destek talep etti. Özlü, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetime yeni hizmet binası konusunda destek sözü verdi.