Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kentin muhtelif mahallelerinde inşası devam eden park alanlarını inceledi. Özlü, yürütülen çalışmalarla ilgili “Düzce’mizi her yönüyle güzelleştirmeye, kalkındırmaya devam ediyoruz. Tek ricam bu alanları hep birlikte koruyalım” dedi.

Düzce Belediyesi kentin birçok noktasında çalışmalarını sürdürürken özellikle çocuklar ve ailelerinin hoş vakit geçireceği sosyal alanların artırılması ve geliştirilmesine özel önem veriyor. Başkan Faruk Özlü’nün özellikle mahallelerden gelen talepler üzerine talimat verdiği parkların yapımı sürerken çalışmaları yakından takip etmeyi ihmal etmiyor. Kurmayları ile saha gezisine çıkan Özlü, hem parkları hem de çevre düzenleme ve refüj peyzaj çalışmalarını inceledi.

10 ayrı noktada eş zamanlı çalışma

Saha ekiplerinin tam kadro çalıştığı 10 farklı noktada park yapımı sürerken sosyal alanlar ile D-655 Karayolu refüj peyzajı da devam ediyor. Başkan Özlü, Çavuşlar, Beyciler, Sabiha Ulusoy Kütüphanesi, Kusursuz Kafe, Aziziye Kavşak ve Park, Tarım Akademisi, Koçyazı ile Anıtpark’ta yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunarak “Yaz dönemi başladığından bu yana tüm çalışmalarımıza hız verdik. Özellikle saha yatırımlarımızda bugün tamamladıklarımız ve inşası devam eden noktaları yakından gördük. Düzce’mizi bir üst lige taşıyacağız diyerek çıktığımız bu yolda her mahalleye sosyal alan kazandırdık. Vatandaşlarımızın aileleri ile birlikte bu sosyal alanlarda vakit geçirebilmesi bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır. Yeşilin her tonuna sahip Düzce’mizi güzelleştirmeye devam edeceğiz. Düzce’miz her şeyin en güzeline layıktır. Tek isteğimiz hemşehrilerimizin bu hizmetlere sahip çıkmasıdır” dedi.

“Yazıktır, günahtır”

Faruk Özlü, Yeşil Vadide düzenlenen açık hava sinema etkinliği sırasında yaşanan bir olaydan örnek verdi ve vatandaşların belediye yatırımlarına sahip çıkmasını istediğini ifade ederek “Bakınız, Bahçeşehir Yeşil Vadi etkinlik alanımızda ilk açık hava sinema etkinliğimizi yaptık. Arkadaşlarımız henüz daha kullanıma açılmamış olan tuvaletlerin kapılarının camlarının kırıldığını tespit etti. İnanın bu bizi en fazla üzen durumdur. Yazıktır, günahtır. Bunlar halkamız için yapılmış yatırımlar, hizmetler. Bu yapılara öncelikle vatandaşlık görevi olarak sahip çıkmamız gerekir. Tüm Düzceli kardeşlerimden özel ricamdır; sosyal alanlar ortak kullanım alanlarımızdır. Belediye vatandaşlarına hizmet için vardır, süreklilik için bu hizmetlerin sahiplenilmesi gerekir. Bu konuda duyarlı olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.