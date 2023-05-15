Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Anneler Günü Kahvaltı Programına katılan özel bireylerin annelerini yalnız bırakmadı.

Başkan Faruk Özlü, Anneler Günü kahvaltısında özel bireylerin anneleri ile bir araya geldi. Masaları tek tek dolaşarak annelerle sohbet eden Faruk Özlü, annelik vasfının tarihi olmaz bir sevgi ve fedakarlık göstergesi olduğunu belirterek “Annelik bizim için en kutsal sıfatlardan biridir. Annelerin hakkı ödenmez. Ancak özel yavrusu olan anneler fedakarlık konusunda kat kat daha fazla övgüyü ve saygıyı hak ederler. Hayatlarının merkezine evlatlarını koyan annelerimizi bu güzel organizasyon vesilesi ile kutluyorum. Sizlere ve evlatlarınıza sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler diliyorum” ifadelerinde bulundu.