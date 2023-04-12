DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, muhtarlarla bir araya gelerek sorunları ilk ağızdan dinledi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Ramazan ayı münasebetiyle düzenlenen iftar programında mahalle muhtarları ile buluştu. Mutfak Sanatları Merkezinde Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen programa Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Mensur Bilgin’in yanı sıra 56 mahalle muhtarının yanı sıra belediye başkan yardımcıları da katılım sağladı.

İftar programı vesilesiyle mahalle muhtarlarıyla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özlü, “Belirli aralıklarla buluştuğumuz muhtarlarımız bizim gözümüz kulağımız. Mübarek Ramazan ayı içerisinde de bir araya gelme fırsatı yakalamış olduk. Düzce Belediyesi olarak 56 mahalle genelinde tüm birimlerimizle hizmet götürmeyi sürdürüyoruz. Şehrimizin bütünlüğü ve gelişimi noktasında attığımız adımlar, muhtarlarımızın destekleriyle daha güçlü bir şekilde yol almamızı sağlayan en önemli argümanların başında geliyor. Bugünde hem iftarımızı yaptık hem de şehrimizin gelişimi ve değişimi noktasında muhtarlarımızla görüş alış verişinde bulunduk. İftarımıza katılımlarından ötürü tüm mahalle muhtarlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Başkan Özlü’nün konuşmasının ardından muhtarların, mahallelerinin sorun ve taleplerini dile getirdiği program fotoğraf çekimi ile sona erdi.