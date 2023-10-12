Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Cumhuriyet Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen Kariyer Günleri etkinliğine katılarak liseli gençlerle bir araya geldi.

Başkan Faruk Özlü, Kariyer Günleri etkinliği çerçevesinde okul ziyaretleri gerçekleştirmeye, tecrübelerini aktarmaya devam ediyor. Öğrencilerin daha sağlıklı ve kaliteli ortamlarda eğitim görebilmeleri, ayrıca eğitimlerini destekleyici çalışma ortamlarını oluşturma noktasında önemli bir misyonun başarılı şekilde hayata geçirilmesini sağlayan Başkan Özlü, her yaştan öğrencilerle bir araya gelmeyi sürdürüyor.

Bu yönde Cumhuriyet Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen ‘Kariyer Günleri’ etkinliğine katılım sağlayan Başkan Özlü, okul yöneticileri, eğitimci ve öğrencilerle bir araya geldi. Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen söyleşi etkinliğinde buluştu.

Kısa anekdotlarla hayatından kesitleri paylaşan ve öğrencilik dönemlerinden başlayarak, bugün geldiği noktayı öğrencilerle paylaşan Faruk Özlü, çalışmanın en önemli argümanı olduğunu, geleceğin Türkiye’si noktasında çok çalışmanın büyük önem taşıdığından bahsetti. ‘Her ne iş yaparsanız yapın, en iyisi olun’ diyerek öğrencilere seslenen Başkan Özlü, başarının sırrının buradan geçtiğini dile getirdi.

Söyleşinin sonunda öğrencilerin sorularını yanıtlayan ve isteklerini can kulağı ile dinleyen Başkan Özlü, daha sonra gençlerle voleybol oynayıp hatıra fotoğrafı çektirdi.