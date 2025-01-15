Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İSKİ’nin Düzce’de yapması gerekenler yatırımları yapmadığını belirterek, "İstanbulluların içtiği suya lağım suları karışıyor" dedi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) Düzce’de yapması gereken yatırımları 5 yıldır yapmadığını açıkladı. Özlü, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşu İSKİ’nin su havzası içinde bulunan Düzce’de yapması gereken yatırımlar var. Bu yatırımlar; İSKİ’nin İstanbul’a su sağlayan derelerin temizliği ile ilgili yükümlülüklerini kapsıyor. Ancak İSKİ, 5 yıldır yatırım yapmaktan ve görevlerini yerine getirmekten kaçıyor. İBB ve İSKİ yönetimleri bu yatırımları acilen tamamlayın. İstanbulluların içtiği suya lağım suları karışıyor. Geçen yıl Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün İstanbul ile Düzce’yi ‘su kardeşi’ ilan etme girişimini İBB kabul etmedi. Bunun üzerine Düzce Kocaeli ile su kardeşi ilan edildi. Düzceli hemşehrilerimizin bilgisine" ifadelerine yer verdi.